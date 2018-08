Dovolená se rozplynula v tahanicích o peníze za zrušený let. Čekali měsíce

V únoru si David Horák s manželkou zakoupili pět letenek do Portugalska pro celou rodinu, jenomže let těsně před odletem 1. června aerolinka zrušila kvůli technickým problémům. Ve vzduchoprázdnu najednou viselo téměř 29 tisíc korun za letenky.

V podobných případech čekáte, že vám firma peníze obratem pošle zpátky, samozřejmě s patřičnou omluvou. To se však v tomto případě nestalo. Ještě 11. srpna po několika urgencích byly desetitisíce v nedohlednu, a tak se klient firmy Letuška.cz a portugalských aerolinek Tap Portugal obrátil na média.

Portál Letuška figuroval jako zprostředkovatel (pouze prodal letenku), let měl zajistit portugalský dopravce. Přesto zákazníci správně očekávali, že jim peníze musí vrátit společnost, u níž letenky zakoupili. Ta však, jak vyplývá z e-mailové komunikace, jež má redakce k dipozici, peníze zadržovala. Údajně proto, že neměla storno letu potvrzené od aerolinky.

Podle odpovědi pracovnice letenkového portálu z července obvykle trvá vyřízení storna jeden měsíc. Přesto 1. srpna bez dalšího vysvětlení napsala, že storno stále nebylo autorizováno.

„Podle mého názoru je to nehoráznost, jak se tato společnost chová a využívá ’levné’ peníze klientů pro své podnikání. V dnešní době není problém si ověřit, že let byl zrušený,“ rozčiloval se zákazník.

Mluvčí portálu Letuška.cz Josef Trejbal v pátek na dotaz redakce slíbil, že letenky firma vrátí na začátku příštího týdne, pokud nedostane stanovisko letecké společnosti. “Peníze za letenky budou vráceny z naší strany, o tom není pochyb,“ uvedl a připustil, že doba vyřizování ze strany partnera je nestandardně dlouhá. Platbu klient na svůj účet obdržel v pondělí dopoledne.

Dlouhé čekání Trejbal zdůvodnil nastavenými pravidly, podle kterých má portál povinnost získat potvrzení o zrušení letu od letecké společnosti. „V případě zrušeného letu je nutné vyžádat souhlas letecké společnosti s vratkou, a to z toho důvodu, že v mnohých případech je letenka převystavena na jiné (např. na přepážce letecké společnosti na letišti/e-mailem) nebo přijetím návrhu jiného alternativního řešení, aniž se o tom prodejce dozví, atd.“ uvedl.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže musí v těchto případech prodejce vrátit peníze za letenky, ale termín, do kdy by to mělo být, stanoven není. „Obecné schéma je takové, že pokud letecká společnost zruší let, měl by peníze bezodkladně klientovi vrátit ten, u koho si letenku zákazník zakoupil,“ řekl iDNES.cz Papež.