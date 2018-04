Stáj v oblacích. Emirates přepravily čtyřnohé hvězdy na dubajské dostihy

Emirates SkyCargo dopravila přední dostihové koně jako Talismanic, West Coast a Mubtaahij z jejich domovských stájí do Dubaje, kde se 31. března konal hlavní závod Dubai World Cup. Prestižní dostihy se v metropoli Spojených arabských emirátů pořádají od roku 1996. I díky leteckému nákladnímu přepravci se jich mohly zúčastnit zvířata z šesti kontinentů.

Kromě toho zodpovídají aerolinky i za přepravu účastníků parkurových závodů Longines Global Champions Tour, jejíž první etapa se letos konala v Mexico City. Z Mexika byli koně převezeni do floridského Miami na druhou etapu. Po jejím skončení je čeká cesta do belgického Lutychu a posléze do Šanghaje.



Flotila 14 nákladních letadel má na palubě speciálně navržené koňské stáje. Přepravě pomáhá i trvale umístěná rampa na letišti DWC (Dubai World Central) v Dubaji, díky které je možné koně bezpečně přemísťovat mezi pozemním přepravním vozidlem a stájí na palubě letadla. V některých případech je na cestě provází i veterinář.