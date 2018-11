Léčebné konopí je dostupné, lékárny vydaly rekordní počet receptů

Zákon, který v Česku umožnil pacientům užívat konopí v boji s různými neduhy, platí od roku 2013. Reálně se však medicínská marihuana dostala k lidem zhruba až o dva roky později. Spuštění systému provázely problémy s elektronickými recepty, vysoké ceny léčiva i nezájem lékařů o jeho předepisování.

Během posledního roku se však situace změnila. Počet lékařů, kteří konopí mohou předepisovat, se zdvojnásobil, takže jich je momentálně sedmapadesát, nejvíc v pražské Fakultní nemocnici v Motole a­ brněnském Masarykově onkologickém ústavu. Jde o lékaře se specializací onkologie, revmatologie či ortopedie, kteří mohou marihuanu předepisovat pouze na vyhláškou stanovené diagnózy.

Cena za gram léčiva naopak v posledních letech klesla o desítky procent a podle některých odborníků je konopí mnohem dostupnější. „Dostupnost léčebného konopí se zásadním způsobem zlepšila zavedením povinného elektronického receptu,“ tvrdí Robin Kazík, ředitel společnosti Spectrum Cannabis Czech, která na český trh dováží kanadskou marihuanu.



Právě díky dovozům lze podle něj momentálně recept na léčebné konopí uplatnit téměř ve všech tuzemských lékárnách, a to maximálně do druhého dne. Další významný dovozce léčebného konopí, společnost Czech Medical Herbs, však tento optimismus nesdílí.

Gram už stojí pod dvě stovky

„Stojí to na předpokladu, že konopí bude ve skladech, což nelze tvrdit s jistotou,“ říká jednatel firmy Tomáš Kubálek. Připouští však, že je to možné v případě kontinuálních dodávek do českých lékáren.

O ty se kromě dovozců stará i zlínská firma Elkoplast, která vyhrála tendr na českého pěstitele léčebného konopí. V průběhu čtyř let má dodat na trh celkem 40 kilogramů tohoto léčiva, přičemž druhá dávka domácí produkce v lékárnách skončila letos v červnu.

Cena za gram medicínské marihuany v lékárně už klesla pod hranici, za niž se prodává na černém trhu, tedy 200 korun za gram. Dovážené konopí však paradoxně dlouhodobě vychází levněji než tuzemské. „Konopí z dovozu je o několik desítek korun na gram levnější než české,“ tvrdí Hana Vágnerová z pacientského spolku KOPAC.

Příčinou je podle ní hlavně nastavení tendru. „Dle byrokratických podmínek zadávacího řízení se jej v­ Česku nevyplatí pěstovat,“ tvrdí Vágnerová. „Myslíme si, že současná cena není optimální, ale je to dané velikostí poptávky,“ připouští jednatel Elkoplastu Tomáš Krajča. Dodává také, že při současném objemu produkce pro firmu pěstování není výdělečné.

„Tuzemský dodavatel léčebného konopí vzešel z výběrového řízení dle platné legislativy a byla s ním uzavřena rámcová smlouva na dobu čtyř let,“ sdělila na dotaz MF ­DNES mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová. Během čtyř let je cena pevně stanovená a stát veškerou produkci konopí od firmy vykupuje a následně distribuuje lékárnám.

Léčebné konopí není „byznysem“ ani pro největší dovozce ze zahraničí. Sázejí však na to, že zájem o­ ně poroste jak na straně pacientů, tak lékařů. „V Česku se ročně vypěstuje zhruba 20 tun nelegálního psychotropního konopí, oficiálního léčebného konopí se od roku 2014 prodalo přibližně sedm kilogramů. Disproporce je tak naprosto evidentní. Lze namítat, že se do toho počítá i konopí určené k rekreačnímu užití, ale dovolím si tvrdit, že potenciál trhu na léčebné konopí v Česku je devět až deset tun ročně,“ tvrdí Kubálek.

Vláda chce dostupnost léčebného konopí v Česku dál zlepšovat. Minulý týden požádal premiér Andrej Babiš (ANO) ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), aby příslušný návrh předložil. Kabinet ho bude zřejmě projednávat v průběhu tohoto týdne.