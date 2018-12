VIDEO: Prodej kaprů je fuška. Musíte mít ostré nože i spacák

„Je to náročnější, než se zdá.Těm, kteří to chtějí zkusit, bych doporučil, aby si to rozmysleli, nejprve si o tom něco přečetli, poradili se s lidmi, co to dělají. A aby měli teplé boty, oblečení i kvalitní nože,“ říká František Marek, prodejce na Tylově náměstí v Praze.

K tomuto druhu práce má blízko, protože je kuchař a vášnivý rybář. Ke kádím přišel jen na brigádu. A přestože je ráno, už ví, že šichta bude trvat desítky hodin a potáhne se přes noc do dalšího dne.

„Spíme tady ve spacácích v autech, každou chvilku kontrolujeme ryby,“ říká rybář. Přes kádě na noc natáhne s parťákem pletiva, aby ryby nevyskakovaly. Na spánek není čas. Kolem půlnoci nebo jedné hodiny ráno se navíc zavážejí nové ryby.

Právě na Tylovo náměstí dorazila kontrola Státní veterinární správy. I s tím musejí prodejci kaprů počítat. Loni úřad zkontroloval přes devět set míst v Česku.

Inspekce kontroluje stav ryb, hygienickou stránku prodeje, dostatečné vybavení, i čistotu pracovní desky, která musí být omyvatelná a desinfikovatelná. Prodejci musejí mít také správné pomůcky pro usmrcení a opracování kaprů.

„Sledujeme doklady, ty jsou významné pro doložení původu ryb, to znamená doklad o posledním sádkování,“ popsala Kateřina Březinová ze Státní veterinární správy při kontrole na Tylově náměstí v Praze.

V tomto případě žádná pochybení nenastala. Inspekce kontroluje také původ ryb, který musí být v souladu s certifikátem, jímž se prodejce prokazuje, například Třeboňský kapr.

Kontrola v tomto případě dopadla dobře. Ryby měly dost vody, možnost pohybu a hygiena prodeje byla vyhovující.

Ne vždy však prodejci projdou. Loni Státní veterinární správa zkontrolovala 908 prodejních míst, na nějaký problém narazila ve 22 případech. I to je však zlepšení. Nejzávažnějším prohřeškem bylo v jednom případě neoprávněné užívání chráněných označení.

„Z dlouhodobého hlediska se úroveň prodeje vánočních kaprů zlepšuje. Vliv na tom má podle nás zejména osvěta, ale také důsledný veterinární dozor, který se prvotně zaměřuje na problémové prodejce z předchozích let,“ shrnul letos ústřední ředitel inspekce Zbyněk Semerád. Letošní rok ještě není možné hodnotit.