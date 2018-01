Zajímavá investice pro letošní rok? Česká koruna

Českou korunu čeká letos výrazné posílení, alespoň podle předpovědí evropských bank. Ty vycházejí z očekávaného růstu úrokových sazeb České národní banky (ČNB) a předpokládané expanzi tuzemské ekonomiky. Koruna by tak měla oproti euru posilovat i navzdory zlepšování situace v eurozóně.

Podle odhadu společnosti eTrader klesne kurz koncem roku pod 25 korun za euro, ale není vyloučen ani pokles až ke 23 korunám za euro, čímž by se česká měna přiblížila rekordu z léta roku 2008. Mohla by tak být stejně jako loni jednou z nejúspěšnějších měn na světě co se týká zhodnocení a také zajímavým aktivem pro zahraniční investory.



„Největší posílení koruny můžeme očekávat v prvním čtvrtletí roku 2018. Tedy před plánovaným zahájením zmírňování expanzivní měnové politiky ze strany Evropské centrální banky (ECB). Koruna zřejmě bude ještě silněji posilovat vůči dolaru, u kterého se předpokládá, že neudrží tempo ani s eurem,“ říká Tomáš Krejčí, hlavní analytik společnosti eTrader.



Loňský rok byl poznamenán značnými turbulencemi na měnovém trhu. ČNB ukončila intervence a přistoupila ke zvyšování úroků. Centrální banka Velké Británie zvýšila úrokové sazby poprvé za deset let a americký dolar si vůči ostatním světovým měnám meziročně pohoršil o více než deset procent. Podle stratégů britské finanční společnosti Barclays je ale stále nadhodnocený a měl by tím pádem v průběhu tohoto roku oslabovat dál. Protichůdný efekt bude mít Trumpova daňová reforma a pravděpodobný vyšší výnos z investic.