Podvedený spoluzakladatel Applu. Wozniakovi ukradli bitcoiny

Jak uvedl britský deník The Independent, Steve Wozniak měl kdysi 7 bitcoinů. Ty by v současnosti měly hodnotu více než 70 tisíc dolarů. To, že podvodníci okradli dokonce i někoho, kdo je respektován v celém technologickém průmyslu, ukazuje na to, jak těžké může být udržet kryptoměny v bezpečí.

„Technologie blockchainu identifikuje, kdo bitcoiny vlastní. To ale neznamená, že to nemůže být podvodník,“ sdělil Wozniak tento týden deníku Economic Times of India.



Na globálním byznys summitu, který pořádal indický deník The Economic Times si Wozniak postěžoval na to, jak byl dříve fascinován čistotou kryptoměny. „Bitcoin byl pro mě měnou, která nebyla manipulována vládami. Je matematická, čistá a nemůže být změněna. Ale zdá se, že přece jenom jednu nevýhodu má. Může být ukradena,“ konstatoval Wozniak.



„Ukradli mi 7 bitcoinů. Někdo je ode mě koupil online prostřednictvím kreditní karty a pak platbu kreditní kartou zrušil. Bylo to tak snadné. Navíc to bylo z ukradené kreditní karty, takže jsem neměl šanci dostat zpátky,“ vysvětlil rozhořčený Wozniak celou příhodu.

Krádeže bitcoinů se množí ve velkém

Zloději a hackeři se na bitcoinové investory a burzy zaměřují poměrně často. V posledních měsících bylo nahlášeno ohromné množství krádeží. Vzhledem k tomu, že bitcoinové transakce nejde vrátit, šance na navrácení při krádeži je nulová. Právě tyto obavy přiměly jihokorejskou vládu k zavedení nové regulace, která zabraňuje lidem v anonymním obchodování s kryptoměnami.

Bratři Winklevossovi, kteří se v loňském roce stali díky bitcoinu miliardáři, museli vynaložit extrémní úsilí, aby své bohatství ochránili. Nechali si dokonce vytisknou soukromý klíč, který rozřezali na kousky, které uložili v různých bankách po USA.

Wozniak zmínil, že si tehdy bitcoiny koupil jako experiment a nyní je všechny kromě jednoho prodal. „Měl jsem je, abych mohl jednoho dne cestovat a nepoužívat kreditní karty, šeky nebo hotovost. Zjistil jsem si, které hotely a zařízení bitcoiny akceptují. Je jich ale stále málo, takže by to bylo dost obtížné. Také jsme se za ně snažil nakoupit věci online a obchodovat,“ dodal Wozniak.

Podobně těžkosti s platbami bitcoiny zmínil začátkem tohoto měsíce i guvernér Bank of England Mark Carney.