Češi postaví Království železnic také ve víděňském Prateru

„Rozjíždíme obdobný projekt, stavbu modelu Rakouska, ovšem i s vnějšími kolejišti, který bude stát ve vídeňském parku Prater. Ještě jsme nezahájili stavbu a už máme podporu primátora Vídně, slibně rozjednanou podporu od vídeňského dopravního podniku i samotného Prateru,“ prozradil ředitel Království železnic Matěj Horn magazínu Reportér, který vydává výrobce zabezpečovací techniky společnost AŽD Praha.

Podporu projektu výstavby modelového kolejiště v Praze naopak označil za tristní.

Království železnic provozuje od roku 2008 na Smíchově druhé největší modelové kolejiště na světě. Ani po deseti letech není projekt dostatečně ziskový, ačkoliv přijde ročně přes dvě stě tisíc návštěvníků. Zhlédnout mohou na místě šest krajů, výstavba dalších jde pomalu, protože firma investuje zejména z výnosů ze vstupného. Pro rodinu se dvěma dětmi vyjde vstupné na 600 korun. Horn to přičítá několika faktorům, mimo jiné vysokým nájmům v české metropoli.

„Celý projekt jsme zahájili v roce 2008. Rok na to přišla finanční krize a rodiny s dětmi neměly chuť a často ani možnost utrácet za zábavu. Když to v roce 2012 zase začalo vypadat dobře, přišla po dalším roce intervence ČNB na kurz koruny a my sedmdesát procent našich nákladů platíme v eurech. Projekt na takové vlivy nebyl připravený a nedostatek investičních prostředků nás limituje,“ řekl. Zvýšit cenu ovšem už prý není možné. „Etalonem je v Praze výše vstupného do ZOO,“ dodal Horn.

Ve Vídni bude podle Horna model s rozlohou zhruba tisíc metrů čtverečních životaschopný, i díky nižšímu nájmu. Navíc by modelová železnice měla být zčásti i venku, čímž chce provozovatel pokrýt deficit v návštěvnosti, který mu vzniká v Praze při pěkném počasí. Zábavní park Prater ročně navštíví pět milionů lidí.

Rakouské modelové kolejiště bude podobné pražskému. Bude simulovat provoz rakouských tramvají, lokomotiv a autobusů. V provedení modelů však půjdou autoři do větších detailů. V tom vypomůže i architekt Patrik Kotas.

Otevření první části Königreich der Eisenbahnen je plánováno na první polovinu roku 2019. Mezi návštěvníky mohou být i Češi, protože třeba z Moravy je to do Prateru blíže než do Prahy.

Modelové kolejiště v Praze není dostavěné, jeho součástí je zmenšenina šesti krajů. Společnost Království železnic se proto snaží na rozvoj sehnat peníze mimo jiné na portálu komunitního financování Hithit. Na výstavbu Pardubického kraje tam zatím vybrala 20 480 korun z plánovaných 1,25 milionu.