Dům, který nikdo nechce. Dražba Krejčířovy vily se opět odkládá

Vyvolávací cena byla stanovena na polovině ceny určené znaleckým posudkem, který vilu odhadl na 97,29 milionu korun. V polovině loňského září, při dosud posledním pokusu o vydražení nemovitosti, se mělo začínat na dvou třetinách odhadu. Žádný zájemce se ale nepřihlásil.



České soudy loni pravomocně potvrdily, že vila dál patří do exekuce, do které se uprchlý podnikatel dostal kvůli dluhům. Výtěžkem chce komora umořit Krejčířův dluh vůči firmě Frymis, kterou podle soudů podnikatel v minulosti poškodil. Dražený objekt je napsaný na Krejčířovu manželku Kateřinu, která se vilu neúspěšně snažila z exekuce vyloučit.

Nutná renovace

V rezidenci je vnitřní i venkovní bazén, sauna, výtah, squashové kurty, luxusní mramorové schodiště i akvárium, v němž Krejčíř choval žraloka. Objekt je několik let neobývaný a odhaduje se, že by případný kupec musel vynaložit další miliony korun na jeho renovaci. „Devadesátá léta, která formovala předchozího majitele, jsou na tomto objektu vidět a podle mého názoru bude objekt potřebovat citelnější rekonstrukci pro uvedení do současných potřeb,“ uvedl například architekt Štěpán Toman z pražské společnosti Ting Architects.



Exekutoři na začátku loňského roku vydražili menší Krejčířovu vilu, která je od této několik stovek metrů. Zájemce ji v elektronické aukci koupil za 15,8 milionu korun. Odhadní cena objektu byla o deset milionů vyšší.



Krejčířova trestní minulost

Radovan Krejčíř si odpykává trest 35 let vězení v nejpřísněji střežené věznici Jihoafrické republiky za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos. Čelí i obvinění v několika dalších závažných kauzách. V Česku je stíhán a souzen jako uprchlý v řadě trestních kauz.

Policistům Krejčíř utekl 18. června 2005 při domovní prohlídce vily, poté žil na Seychelských ostrovech. Od dubna 2007 žije v JAR, kam přicestoval ze Seychel pod falešnou identitou. Od roku 2013 je v tamním vězení. V České republice byl Krejčíř pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení.

Archivní video z roku 2014: