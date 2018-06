Bývalý Trumpův poradce Bannon vsadil na kryptoměny. Touží po vlastní

Bannon je znám spíš jako kontroverzní politik, kterého mnozí osočují z rasismu. Téměř před rokem s ním rozvázal spolupráci americký prezident Donald Trump. Teď však Bannon zřejmě spoléhá na to, že svůj politický kapitál zužitkuje v dynamickém světě kryptoměn.

Jeho investiční společnost Bannon & Company se chce více zapojit do investic do digitálních platidel jako je bitcoin. Bannon se proto v minulých týdnech podle zdrojů listu The New York Times scházel s manažery hedgeových fondů a s investory, kteří jsou odborníky na kryptoměny. Údajně s nimi diskutoval možnosti nabídky kryptoměn své své firmě. Trumpův exporadce sám uvedl, že má v bitcoinu „slušný podíl“.

O svých plánech toho moc neřekl. Při setkání na Harvardově univerzitě na jaře letošního roku se však zmínil o plánu na vytvoření vlastní virtuální měny s názvem „deplorables coin“. Dá se v tom hledat jistá narážka na poznámku Hillary Clintonové, která Trumpovy spolupracovníky nazvala košem mizerů (v překladu deplorables).

Bannon neskrývá své nadšení do kryptoměn, které velmi rostou na popularitě, znepokojují však oficiální autority. Rozhodl se prý, že bude podporovat podnikatele, jež těmto měnám věří, a dokonce státy, jež si hodlají vytvořit vlastní digitální platidla.

O digitální měně, kryté ložisky mramoru, se hovoří v Itálii. Svou kryptoměnu už má například Venezuela nebo Marshallovy ostrovy.