Řešením je čistá energie, představil exministr nový koncept elektromobility

Chystáte na se na trh uvést dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola. Již dodáváte energetická úložiště. Jde vám o to pokrýt všechny články energetického řetězce?

V podstatě ano. Přicházíme na trh s uceleným konceptem pro elektromobilitu. Ta se podle mě nemá řešit výstavbou drahých dotovaných dobíječek na dálnici mezi Prahou a Brnem, ale naopak v centrech měst. Tam potřebujeme snížit emise. A má rozvíjet přirozeně a ne, že se do ní mají lít miliardy eur dotací jako to bylo u fotovoltaiky.

Martin Kuba lékař, podnikatel a politik Narodil se 9. dubna 1973 v Českých Budějovicích. V roce 2002 promoval se specializací anesteziologie na 1. LF UK Praha.

Od 16. listopadu 2011 do 17. června 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu v Nečasově vládě. Od 17. června 2013 do 10. července 2013 byl ministrem v demisi. Prostřednictvím své společnosti Omnia Invest Group, spol. s r.o. vlastní většinu firmy OIG Power s.r.o.

Dobře, ale co to znamená v praxi?

První elektroauta v Česku budou přeci malá elektroauta a lidé si je budou kupovat jako druhé rodinné auto na pohyb po městě ne na dálnici. Dobíjet si je budou buď doma nebo na firmě nebo u zaměstnavatele. Případně někde ve městě, když jsou třeba na nákupech.

Dobíjet by se měla ideálně bez závislosti na přenosové síti. Ta na to za prvé není připravena, a navíc si myslíme, že celé řešení má být z čisté energie. Takže by měla vzniknou kombinace výroby solární energie například na střeše budovy, její uložení v bateriovém boxu a na něj budou napojené dobíjecí stanice. Proto jsme se rozhodili jít i do vývoje dobíjecích stanic pro elektroauta.

O eletromobilech se hodně mluví, ale zatím jich u nás moc nejezdí. Kdy přijde ten zlom?

Myslím že brzy. Už dnes díky našemu systému lidé zjišťují, že si mohou energii vyrábět a ukládat doma nebo ve své firmě sami. A že jim jí většinou sluníčko vyrobí víc než spotřebují. Pak dává logiku z ní zadarmo dobít elektromobil. Rozvoj ale musí být přirozený.

Mluvíte o přirozeném vývoji, ale již dnes je jasné, že eletromobilita bude podpořena dotacemi. Nehrozí, že to celé skončí jako fotovoltaika?

Je třeba aby případné dotace směřovaly na to co dává nejvíc smysl a opravdu rozvoji elektromobility pomůže. Třeba malé individuální systémy dávají z řady důvodů logiku. Plošné dotace na elektromobilitu jako ideologii by napáchaly více škody než užitku a bude to stát miliardy.

Zpět k vaší firmě, co si mám představit pod zkratkou OIG?

Omnia Invest Group je skupina, která má pod sebou více společností. Společnost TEXSR se zabývá prodejem a výrobou hotelového textilu pro hotely vyšší třídy. Tuto společnost řídí moje manželka a daří se jí to velmi dobře. Dále máme ve skupině společnost Revispol. Ta má v popisu práce všechny revizní činnosti v objektech od elektřiny po například plyn. Potom máme energetickou skupinu OIG Power, která se zabývá vývojem a výrobou bateriových systémů a dobíjecích stanic. A naše firma OIG Energy se pohybuje v segmentu lokálních distribučních soustav.

Jak Váš bateriový systém funguje?

Poměrně jednoduše. Na střechu Vašeho domu nebo jiného objektu si nainstalujete solární panely, do domu si dáte náš bateriový box, který energii z panelů ukládá. Součástí boxu je chytrý software, který zařídí, aby energie byla ve vašem domě rozváděna maximálně efektivně. Náš box je zároveň schopen fungovat v ostrovním režimu, což znamená, že váš dům vůbec nemusí být připojen k rozvodné síti.

Pro koho jsou Vaše systémy určeny? Jsou to firmy, jednotlivci nebo například města?

V podstatě pro kohokoliv. Dnes při růstu cen elektřiny je situace na trhu taková,že vyrábět si energii sám a mít jistotu nezávislosti na okolní síti se začíná tržně vyplácet. Takže pro rodiny, firmy i municipality.

A box si kompletně vyvíjíte sami?

Většinu technických součástek nakupujeme. Naším know-how je především software řídící všechny komponenty a sestavení boxu dohromady tak, aby byl pro zákazníka ideálním řešením.

A nebylo by lepší si i součástky vyrábět sami?

Velmi kvalitní komponenty lze dnes sehnat na světových trzích za dobrou cenu. Máme různé dodavatele. Chceme být firma, která dodává řešení a ne vyrábí součástky. Nemá smyl investovat do drahého vývoje něčeho co lze na trhu sehnat za dobrou cenu v super kvalitě.

Jakou máte výrobní kapacitu?

Dneska jsme schopni dodat 500 až 1 000 bateriových boxů ročně.

Jak jste se k tomuto byznysu vůbec dostal?

Jeden z mých kamarádů mě seznámil s partou vývojářů, která se zabývala chytrými bateriovými úložišti. Tehdy ještě nebylo jisté, jestli se tenhle mladý startup vůbec dostane z garáže ven. Osobně jsem v jejich řešení ale viděl velký potenciál, a tak jsme se domluvili, že závěrečný vývoj budeme dělat společně. Pracovali jsem na tom asi rok a loni jsme šli s naším bateriovým boxem na trh. Takže z mého pohledu se to povedlo.

Pomohly Vám kontakty z politiky?

V samotném vývoji ne. Já mám samozřejmě výhodu v tom, že jsem schopen bavit se s lidmi, které jsem potkal jako ministr, to je pravda. Nicméně náš CES Battery Box získal mezinárodní cenu Quality Innovation Awards 2017, kde jsme soutěžili s Číňany, Finy nebo Rusy. Tam bylo úplně jedno, jestli máte nějaké kontakty z české politiky.