Místo dluhu rum? Američané si utahují z Česka kvůli splátce z éry komunismu

„Když jsem se dověděl, že Praha by mohla zdědit dodávky kubánského rumu na příštích 130 let, připadalo nám to jako úžasné téma ke zkoumání. Když už nic jiného, aspoň jsme mohli jet na Kubu a pít rum. Kvůli historickému embargu my Američané nesmíme pít kubánský rum. První doušek rumu Havana Club jsem ochutnal až v Havaně,“ říká filmař v dokumentu.

Film připomíná půl druhého roku starou informaci, se kterou přišla jako první MF DNES, a podle které ministerstvo financí zvažuje, že kubánský dluh z dob socialismu v hodnotě sedm miliard korun by mohl být zčásti umořen dodávkami rumu a léků. Z léků později sešlo, rum dál visí ve vzduchu. Při současných cenách kubánského rumu Havana by šlo o 12,5 tisíce kubíků rumu, což je pro představu zhruba množství, které by zaplavilo plochu Václavského náměstí do výše 36 centimetrů.

Podle aktuální ministerské zprávy o stavu zahraničních pohledávek Kuba loni v březnu při jednání v Havaně ministerstvu slíbila, že je ochotna řešit peněžními splátkami celou jistinu a úroky pak dodávkami zboží. „V současné době je plánována schůzka zástupce našeho zastupitelského úřadu na Kubě se zástupci kubánské centrální banky,“ uvedl Jakub Vintrlík, mluvčí ministerstva financí.

Korejský ženšen

Podobným způsobem se mluvilo také o splácení dluhu ze strany Severní Koreje – tentokrát ženšenem. V roce 2010 to pro MF DNES uvedl tehdejší náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Česká strana tehdy na návrh reagovala s tím, že by raději zinek, protože léčivý kořen v takovém množství není schopné doma rozprodat.

O příběhu s rumem se Freid dočetl na webu britské BBC, protože příběh z Česka okamžitě převzaly zahraniční agentury a obletěl svět. Za českou stranu pak ve filmu vystupuje pouze europoslanec Tomáš Zdechovský, který nápad tehdy kritizoval na svém blogu. České ministerstvo financí se podle autora dokumentu nechtělo do filmu vyjádřit.

„Je potřeba zdůraznit, že v obou případech došlo ke zkreslení reálných faktů. Dodávky rumu či ženšenu byly v minulosti zmíněny pouze jako jedny z mnoha možností případného řešení předmětných dluhů. Na celé řadě nepřesných faktů je založeno i zmíněné video,“ uvedl mluvčí ministerstva.

Česká stopa potřetí

Téma pocházející z České republiky zpracovává Freid už potřetí – natáčel příběh vyhlášení státu Liberland nebo krátký klip o kovové soše hlavy Franze Kafky v Praze na Národní třídě. „Prostě jsme tu sochu viděli, když jsme byli v Praze a připadala mi krásná a tak jsem se o to chtěl podělit,“ říká Freid. „Přitahuje mě cokoliv, co má dobrý příběh o kterém by se měli děti dovědět,“ vysvětluje.

V minulosti tak natáčel například o rodné vesnici současné Trumpovy manželky Melanie v Slovinsku (First Ladyland), o neznámé vesnici v Irsku, která nabídla útočištěm nevoličů prezidenta Trumpa (Make Inishturk great again). Tento týden soutěží filmař na mezinárodním festivalu v Cannes se svým desetiminutovým dokumentem Guns found here.

Jeho filmy běžely v televizích National Geographic, NBC nebo The Atlantic a na webech jako Vice nebo Washington Post. Všechny pohromadě je lze najít na webu melfilms.com.