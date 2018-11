Nestor českého bankovnictví odchází. Kunert šéfuje UniCredit 30 let

Pětašedesátiletý bankéř Kunert patří spolu s Pavlem Kysilkou (bývalým šéfem České spořitelny) a Pavlem Kavánkem (bývalým ředitelem ČSOB) k nejvýznamnějším osobnostem starší generace tuzemského komerčního bankovnictví.

Banku vede třicet let a je tak nejdéle sloužícím bankéřem v České republice. Přitom bankovní kariéra byla pro mladého Kunerta spíše pragmatickou volbou. Víc ho tehdy lákalo filmové umění.



„Na střední škole jsem chodil do filmového kroužku, běhal jsem s kamerou po Václavském náměstí a natáčel lidi. Chtěl jsem jít na FAMU, ale nakonec mi to táta rozmluvil. Byl rok 1971, tehdy brali na FAMU strašně málo lidí, a co si budeme povídat o tom, jak se tam dostávali,“ zavzpomínal před pár lety pro Hospodářské noviny.

Nakonec se přihlásil na VŠE v Praze na obor finance a úvěr, kam prý tehdy nikdo nechtěl. Po studiích působil nejprve v letech 1976 až 1982 v Československé obchodní bance a poté rok na pobočce Živnostenské banky v Londýně, kterou prošel i Kavánek.Těsně před změnou režimu byl poradcem pro bankovnictví na federálním ministerstvu financí.

Od Živnobanky k UniCreditu

V roce 1988 se vrátil jako vrchní ředitel do Živnobanky, která byla jednou z nejstarších českých bank. Během komunistického režimu sloužila spolu s Československou obchodní bankou jako hlavní banka pro styk s cizinou.

Jejím šéfem zůstal i po privatizaci, vedl ji až do roku 2001, kdy odešel do čela slovenské UniBanky patřící finanční skupině UniCredit, jejíž mateřskou společností je banka UniCredito Italiano.

Se vstupem skupiny UniCredit jako majoritního vlastníka do Živnostenské banky se Kunert se po téměř dvou letech opět vrátil do jejího čela. Po akvizici HVB skupinou UniCredit řídil matador českého komerčního bankovnictví fúzi HVB a Živnostenské banky v Česku, nově vzniklá instituce se posléze přejmenovala na UniCredit Bank

V poslední době kritizoval především množství regulace, které se nyní na banky hrne.

Kunerta vystřídá v čele Dusílek

Dozorčí rada UniCredit Bank ČR a Slovensko schválila jmenování Jakuba Dusílka (44) novým předsedou představenstva a generálním ředitelem, informovala banka. Dusílek do nové pozice nastoupí 2. dubna 2019 po schválení Českou národní bankou.



Kunert bude v UniCredit Bank působit i nadále, a to v dozorčí radě banky. S Dusílkem má úzce spolupracovat na plynulém předání pozice.

UniCredit Bank, která patří mezi největší tuzemské banky, činnost zahájila na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku zhruba 700 tisíc klientů.