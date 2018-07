V boji s kůrovcem pomohou Romové. Stát odmítl, že s nimi nemluví

Lesy ČR i Ministerstvo zemědělství na dotaz iDNES.cz odmítly, že by k likvidacím stromů postižených škůdcem chtěly zapojit především cizince. K zaměstnávání Romů vybídla stát před třemi týdny Asociace ​​romských podnikatelů a spolků ČR. V dopise ministrům zemědělství a životního prostředí nabídla až tisíc lidí, kteří by mohli v podstatě ihned v pomáhat v lesích napadených kůrovcem.

„Mnozí z nich jsou na úřadech práce, jiní pracují na dohodu o provedení práce, ale na hlavní pracovní poměr je nikdo nechce. Naši lidé přitom nechtějí být na sociálních dávkách, chtějí pracovat a být zaplaceni jako kdokoli jiný za stejnou práci,“ uvedl prezident asociace Vladimír Leško. Podle něj je současná situace, kdy nemohou Romové sehnat dlouhodobou práci, tlačí do práce načerno.

Leško přitom v pondělí pro Deník.cz řekl, že na nabídku státu za tři týdny nedostal žádnou odpověď. Ta přišla údajně až dnes, kdy byl pozván na schůzku s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem v příštím týdnu.

„Ministr zemědělství Miroslav Toman nabídku výpomoci přivítal, s prezidentem Asociace romských podnikatelů a spolků ČR Vladimírem Leškou má domluvenou schůzku na 12. července, kde by měli probrat konkrétní kroky,“ sdělilo iDNES.cz ministerstvo. Zároveň popřelo, že by stát o zapojení Romů nejednal.

Lesy ČR jednaly podle vyjádření resortu s Asociací romských podnikatelů, ale i s předsedou Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů Marcelem Ščukou. Romové by mohli pomoci s těžebními a odkorňovacími pracemi a sběrem osiva a bukvic. „Jsou domlouvány konkrétní pracovní činnosti, konkrétní firmy a pracovníci,“ uvedlo ministerstvo.

„Na pracovníky v lesích chceme prioritně využít nabídku všech zástupců asociací romských pracovníků a podnikatelů,“ dodal resort. Co přesně tato věta znamená, resort nevysvětlil.

Cizince potřebujeme

U ministerstva vnitra také požádal o změnu režimu pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny. Kvóta pro zahraniční pracovníky by se měla zvýšit z 1500 na 2000. Žádosti by mohlo vnitro vyhovět v červenci.

Lesy ČR nyní pomáhají vyřídit prvních 35 pracovních povolení pro kvalifikované dělníky z Ukrajiny a Moldávie. „Situace na pracovním trhu není z pohledu zaměstnavatele nejlepší. Nám navíc nejvíce schází kvalifikovaná pracovní síla. Musíme s proto obracet do zahraničí,“ uvedl tiskový mluvčí Lesů ČR Ondřej Kopecký.

Zároveň odmítl, že podnik s Romy nekomunikuje. „S romskými asociacemi a spolky komunikujeme dlouhodobě. Vyjádření Asociace je zřejmě nedorozuměním,“ dodal.

Státní lesy nemohou nabírat tisíce lidí přímo, nábory provádějí nasmlouvané firmy, jež zvítězily v tendrech na lesnické práce. Lesy přímo nabírají maximálně stovky lidí, soukromé firmy pak potřebují obsadit asi dva tisíce pozic. Průměrný plat lesního dělníka na přímo řízených lesních závodech se pohybuje okolo 28 tisíc korun za měsíc.

O zapojení vězňů do řešení kůrovcové kalamity se zatím nemluvilo. V minulosti si jejich nasazení v praxi vyzkoušela Lesní správa Ostrava, když vězni vyklízeli les po těžbě. Lesy se této spolupráci nebrání, ale tvrdí, že je náročná na personál vězeňské služby, která vězně hlídá.

Kůrovec aktuálně nejvíce postihuje oblast Severní Moravy, Třebíčska a Jemnicka.