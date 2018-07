Teplé počasí přeje kůrovci, letos se místy stihne vyrojit až třikrát

„Vývoj počasí potvrzuje pesimističtější prognózy vývoje populace kůrovců. První rojení proběhlo v různých nadmořských výškách zhruba o týden dříve než v minulých letech, u druhého rojení je to již o dva týdny dříve,“ uvedl Příhoda.

Dodal, že teplé a suché počasí umožňuje kůrovci rychlejší vývoj, a tak je podle předběžných výsledků z projektu Kůrovcové info velmi pravděpodobné, že lýkožrout smrkový bude mít letos na většině území tři generace. To představuje další komplikaci v ochraně lesa.



Více sesterského rojení

Předběžná vyhodnocení podle Příhody také ukazují silná tzv. sesterská rojení, která následují dva až tři týdny po rojení základním. „Dlouhodobě bylo sesterské rojení pozorováno u zhruba deseti procent samiček. Z monitorovaných odchytů lze ale dovozovat, že podíl samiček, které jsou schopny sesterského přerojování pravděpodobně i kvůli pro kůrovce ideálnímu počasí, významně narůstá a nárůst odchytů je pozorován i mezi hlavními rojeními,“ uzavřel.

Ministr zemědělství Toman chce podpořit soukromé vlastníky lesů, aby měli zdroje na novou sadbu nebo osiva. Bude proto žádat o navýšení rozpočtu ministerstva o 500 milionů korun. V úterý má o tomto tématu jednat Poslanecká sněmovna. Piráti se plánují ministra Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce ptát, proč úřady nezasáhly proti kůrovci dříve.

Stát chce podporovat ty vlastníky, kteří budou dodržovat doporučení ministerstva ohledně správného hospodaření nebo lesnických plánů. Toman také chce jednat s distributorem asanačního přípravku na dřevo, aby ho bylo dost pro vlastníky.

Klesající zisky

Státnímu podniku Lesy ČR, který vlastní zhruba polovinu lesů v republice, klesl za letošní leden až duben hrubý zisk o 22 procent na 1,5 miliardy korun z 1,92 miliardy korun ve stejném období loni. Tržby Lesů ČR za vlastní výrobky a služby za první čtyři měsíce roku klesly o 585 milionů na 3,03 miliardy korun. Těžba dřeva vzrostla o pětinu na 2,9 milionu metrů krychlových. Toman uvedl, že očekává silný dopad právě kůrovce do hospodaření Lesů ČR, navíc podle něj podnik musí tvořit další rezervy na budoucí snahu o zpomalení šíření tohoto brouka.



Úřad připravil katalog ploch, kde by vlastníci lesů a zpracovatelé mohli skladovat dříví. Kvůli kůrovcové a větrným kalamitám nebude podle odhadů odbyt až pro 2,4 milionu metrů krychlových dříví, které tak bude nutné uskladnit. V katalogu je prostor o ploše téměř 94 hektarů, kam by se dalo dát až 1,4 milionu metrů krychlových dříví.



Opatření proti škůdci

Toman také zopakoval, že plánuje založit společnou platformu s Hnutím Duha, které předtím úřad opakovaně kritizovalo, a dalších organizací včetně akademiků nebo vlastníků lesů. Toman uvedl, že v platformě by mělo být nejvýše deset lidí. Chce revidovat lesnický zákon a jeho vyhlášky, aby se dalo proti kůrovci postupovat efektivněji. Plánuje také přípravu koncepce státního podniku Lesy ČR po roce 2019, kdy skončí předchozí koncepce. Do ní by již měl být kůrovec zahrnutý.



V sedmi krajích nejvíce postižených kůrovcovou kalamitou by také měly vznikat krizové štáby pro rychlejší komunikaci s obcemi s rozšířenou působností. Půjde o Moravskoslezský, Olomoucký, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský a kraj Vysočina. Nouzový stav kvůli kůrovci se zatím vyhlašovat nebude.

Těžba dřeva v českých lesích loni stoupla o desetinu na rekordních 19,4 milionu metrů krychlových. Pokořila tak rekord z roku 2007, kdy lesníci likvidovali dřevo poničené orkánem Kyrill. Tři pětiny loni představovala nahodilá těžba, tedy zejména odstraňování stromů napadených kůrovcem a likvidace polomů. Na Lesy ČR míří kritika za to, že zanedbaly preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě. V květnu byl z funkce odvolán generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.