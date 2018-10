KVÍZ: Proč chyběl v Československu toaletní papír a kde byste našli Baťov?

12:00 , aktualizováno 12:00

České a slovenské hospodářství prošlo za posledních sto let etapami bouřlivého rozvoje i zaostávání. Děti dnes už nejspíš netuší, co bylo RVHP, a nedovedou si představit nedostatkové zboží. Ověřte si, co znáte vy. Kvíz je součástí soutěže 100 let o vyhlídkový let cessnou i další ceny.