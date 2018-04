KVÍZ: Kolik chmele je v půllitru a co je spilka? Otestujte se, co víte o pivu

14:36 , aktualizováno 14:36

Jsme národ pivařů. Alespoň to platí o spotřebě na hlavu. Každý Čech do sebe za rok otočí v průměru pár set půllitrů. Zda jsme také přeborníci ve znalostech o zlatavém moku, to si můžete vyzkoušet v kvízu iDNES.cz.