KVÍZ: Maturita z piva. Vyzkoušejte se, jak znáte značky, hospody i pijany

10:39 , aktualizováno 10:39

V předchozím pivním kvízu jsme vás zkoušeli hlavně z výroby piva, tentokrát to bude více ze života - co pijeme, jak to pijeme, kde to pijeme atd. Věděli jste například, že se pivní tácky zpočátku nepokládaly pod sklenici, ale na ni? Příjemnou zábavu!