Bohdanečské lázně prodaly své nemovitosti. Dál budou v pronájmu

„Společnost prochází postupnou restrukturalizací, aby se mohla v budoucnu mnohem více koncentrovat na svůj klíčový byznys. Uvolněný kapitál umožní rozšíření lůžkové kapacity o 235 lůžek v horizontu pěti let, navíc bez nutnosti úvěrové zátěže,“ uvedla výkonná ředitelka lázní Bohdana Opočenská.



Lázeňský komplex získala Tesla Investiční společnost. Koupila je do svého nemovitostního fondu Realita OPF. Proces akvizice trval půl roku a završen byl na konci srpna. Léčebné lázně Bohdaneč si komplex pronajaly na 25 let a dál v něm budou provozovat lázeňské služby a investovat do rozvoje areálu, uvedla firma v tiskové zprávě.

„Do našeho nemovitostního portfolia hledáme nemovitosti s významným dosahem po celé České republice. Lázně Bohdaneč jako léčebné místo, kam každoročně jezdí tisíce lidí za rehabilitací a zotavením, toto hledisko zcela splňuje,“ uvedl člen představenstva Tesla Investiční společnosti Martin Folprecht.

Lázeňský komplex má pět samostatných pavilonů, v nichž je 562 lůžek a 302 pokojů. V areálu se ročně léčí kolem 11 tisíc klientů. Lázně se zaměřují na léčbu pohybového ústrojí. Jednou z léčebných procedur jsou slatinné zábaly. Loni měly lázně 120. sezonu.

Předloni lázně utržily za vlastní výrobky a služby téměř 260 milionů korun. Zdaněný zisk firmy činil 8,2 milionu korun.