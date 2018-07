Umělé koleno o šest set tisíc levněji. Turismus kvůli operacím roste

Roste počet obyvatel ze Západu, kteří míří do rozvíjejících se zemí za zákroky v oblasti kosmetické nebo zubní chirurgie. Ty jsou méně drahé a invasivní než větší operace a často je nekryje zdravotní pojištění. PwC odhaduje, že za tři roky dosáhne hodnota trhu s léčebným turismem 125 miliard dolarů (2,8 bilionu korun). Růst nezajistí úpravy nosu nebo zubní implantáty, ale nákladnější a riskantnější procedury s delší dobou rekonvalescence. Jako náhrady kolenních kloubů nebo operace srdce, informuje agentura Bloomberg.

Startupy z Berlína nebo Bangkoku poskytují léčebným turistům podobné služby jako Airbnb nebo Hotel.com široké veřejnosti. Místo ubytování si uživatel zadá typ lékařského zákroku a vyjede mu seznam klinik a doktorů, kteří ho provádějí. Přes portál se mohou i objednat.

Za objednané pacienty si portály od lékařů berou poplatky, případně inkasují peníze za přítomnost na seznamu lékařů. Pracují také na propojení s populárními cestovatelskými servery, aby mohly pacientům a jejich rodinám k lepší rekonvalescenci nabídnout například dovolenou na pláži.

Oblíbené destinace léčebných turistů Onkologie: Mexiko, Singapur, USA

Kardiologie: Indie, Mexiko, Singapur, USA

Neurologie: Německo, Mexiko, Singapur, USA

Oftalmologie: Singapur, Turecko

Wellness: Německo, Indie, Švýcarsko

Ortopedie: Německo, Indie, Singapur, Thajsko

Plastická chirurgie: Brazílie, Dubaj, Thajsko, Turecko

Umělé oplodnění: Barbados, Palestina, Thajsko

Obezitologie: Dubaj, Thajsko

Zubní lékařství: Costa Rica, Dubaj, Maďarsko Zdroj: PwC

Jedním z nejdůležitějších trhů jsou USA, kde průměrná domácnost v roce 2017 utratila za zdravotní péči více než deset tisíc dolarů (222 600 korun). Bylo to podle OECD celosvětově poprvé, co byla překročena pětimístná suma. Umělé koleno, které ve Spojených státech přijde na 35 tisíc dolarů (779 tisíc korun), by se dalo v Polsku „pořídit“ za 8200 dolarů (183 tisíc dolarů), v Kolumbii za 7200 dolarů (160 tisíc korun) nebo 6600 dolarů v Indii (147 tisíc korun), uvádí americká Asociace léčebného turismu.

Berlínský portál Medigo GmbH obsloužilo 125 tisíc pacientů, říká jeho spoluzakladatel Ugur Samut. Někteří chtěli jen druhý názor, ale hlavní léčebné zařízení tu najde 30 procent lidí. Samut očekává, že do pěti let se tento ukazatel zvedne na 80 procent.

V případě invazivních operací Medigo potenciální pacienty propojuje s těmi, kdo už byli v konkrétní nemocnici operováni. Spolupracuje také s pojišťovnami, například v Rusku s Allianz. Zákazníkům Allianz v Rusku Medigo zaplatí zákrok předem a klienti ho později splácejí jemu. Podle Samuta je rostoucí počet spolupracujících pojišťoven klíčem k růstu byznysu. Díky tomu se totiž podaří proniknout i mezi firemní zákazníky.

Klientelu portálu BookDoc tvoří bohatí obyvatelé rozvojových zemí, kteří cestují za lepší zdravotní péčí. Podle zakladatele webu Chevyho Beha stránky denně navštíví 20 až 30 tisíc zájemců o léčebný turismus. Beh chtěl ale víc, než jen propojovat pacienty s doktory. Léčební turisté mají podle něj stejné potřeby jako jiní cestovatelé, proto se zakladatel spojil s portály TripAdvisor a Agoda, které nabídnou kratší ubytování, Airbnb pro delší pobyty, a službami Uber a Grab, které turistům zajistí dopravu.

Podle dubajského experta PwC na oblast zdravotnictví Dhiraje Joshiho si musí lidí zvyknout na myšlenku, že operace provedená v zahraničí je stejně dobrá a bezpečná jako u nich doma. „Rozhodnutí letět někam tři tisíce kilometrů nechat si otevřít hrudník a operovat srdce se nedělá jen z pohledu pohodlí nebo nákladů. S tím si léčebný průmysl zatím neumí moc poradit,“ konstatuje Joshi.