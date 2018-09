10 LET OD KRIZE: Místo práce jsme stříleli vrtulníky, říká bývalý bankéř Lehmanů

Těsně před vypuknutím finanční krize jste pracoval pro investiční banku Lehman Brothers. Uvědomovali jste si, že se pod povrchem děje něco špatného?

Nastoupil jsem tam těsně po studiích jako obchodník s deriváty a pracoval jsem tam dva roky. Pracovní prostředí bylo strhující, finanční trhy rostly již několik let - byl to klasický „býčí trh“. Chodil jsem do práce v sedm ráno a nikdy neodcházel před osmou večer. Měl jsem dojem, že jsem šťastný, práce pro Lehmany byla v té době nesmírně prestižní. Banka byla technologicky mnohem dál než konkurence. Byla to velká a silná finanční instituce, takže nikdo nečekal, že padne.

Nik Storonsky (34) Storonsky vystudoval všeobecnou a aplikovanou fyziku na Moskevském fyzikálně-technickém institutu, titul MA poté získal na Ruské ekonomické škole NES. V letech 2006 až 2008 pracoval jako obchodní s deriváty v investiční bance Lehman Brothers, poté stejnou pozici zastával v Credit Suisse. V roce 2015 založil v Londýně finančně technologickou společnost Revolut, která poskytuje digitální bankovní účet. Nyní má přes 2,5 milionu klientů po celé Evropě.

Jednou spadly akcie Lehman Brothers na pár sekund na nulu - na terminálu Bloomberg nejspíš došlo k závadě, protože se hned vrátily na 20 dolarů. Ale bylo to špatné znamení. Za dva týdny šly na nulu znovu kvůli oznámení o bankrotu. Až do té chvíle nikdo nevěřil, že by se to mohlo stát.

A jak byste atmosféru v bance popsal?

Zpočátku jsem byl naprosto šokován. Během následujícího měsíce jsme hledali novou práci, šířily se zvěsti, že naši část převezme Nomura Holdings. Většina lidí chodila dál do kanceláře na čas, ale neměli jsme naprosto nic na práci. Všichni hráli jedinou internetovou hru, která nebyla zablokována. Byla to návyková arkádová hra, v níž se sestřelovaly vrtulníky. Pořádali jsme v té hře soutěže, abychom se neunudili. Nomura skutečně naši divizi koupila, měli jsme jistotu práce. Lidé z jiných divizí však byli hodně pod tlakem, protože neměli žádné místo. Já jsem ale nakonec dostal nabídku od Credit Suisse a odešel jsem.

Bylo správně, že americká vláda nechala Lehmany spadnout?

To už se nedalo zachránit, Lehman Brothers zašli příliš daleko. Krizi už nešlo v té době předejít.

Jak je na tom investiční bankovnictví dnes? Změnilo se?

Banky ztratily svou konkurenční výhodu při najímání nových lidí. Ještě před bankrotem Lehmanů v roce 2008 chtěli všichni mladí absolventi pracovat buď v oblasti financí nebo poradenství. V posledních deseti letech vidíme, že mladé mozky jdou do technologických firem. Jsou to lidé, kteří mají stejný hlad po úspěchu. Technologický sektor z toho značně těží, protože přitáhl nejlepší světové talenty. A je to dobře, protože všichni tihle lidé mají pravděpodobně lepší užitek pro společnost, než kdyby pracovali ve financích.

A co se stalo s těmi, kteří jako vy začínali kariéru u Lehmanů?

Mnozí špičkoví zaměstnanci Lehman Brothers, kteří odešli po kolapsu, rozjeli vlastní byznys. Mnozí z nich byli rozčarováni z toho, jako funguje finanční systém. Já jsem se v Credit Suisse setkal s Vladem Yatsenkem. Viděli jsme, že hodně lidí přestává důvěřovat tradičním bankám, proto jsme společně v červenci 2015 rozjeli Revolut, abychom se pokusili přestavět odvětví od základu a s vyšším využitím technologií.

Existují hrozby pro bankovní systém či světovou ekonomiku jako celek právě teď nebo nějaké známky budoucích problémů? Mohla by se finanční krize opakovat?

Finanční krize značně bankovní sektor omezila. Nová pravidla neumožňují s penězi dělat takové věci, jak to šlo před tím, takže jsme mnohem lépe chráněni před takovými událostmi. Banky navíc posílily svůj kapitál. Nemyslím si, že teď někde tikají skryté bomby. Ale kdo ví, co se může stát v příštích pěti až deseti letech.