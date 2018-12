Chyby lékařů se prodraží. Malé nemocnice mohou zruinovat

Nemocnice Frýdlant, kde nedávno u devíti pacientů došlo k otravě krve a naštěstí nikdo nezemřel, neutrpěla pouze těžkou ránu z hlediska pověsti. Nejspíš bude navíc pořádně platit.

Podle Roberta Kareše, ředitele Pojišťovny VZP (komerční pojišťovna patřící státní VZP, která je jedním z hlavních pojistitelů nemocnic, pozn. red.), která Frýdlant pojistila, by teoreticky mohlo dojít na nároky o odškodné v řádu stovek tisíc korun na pacienta.

„Kauza je samozřejmě nepříjemná. Daleko horší jsou ale případy zmařených lidských životů nebo nedej bože úmrtí novorozenců. I tento případ může nastat v menší nemocnici, takže může zaplatit pět až osm milionů korun,“ říká.

I ostatní malá zdravotnická zařízení mohou mít v budoucnu problém, protože jsou málo pojištěná.



Jak se nemocnice pojišťují proti vlastním chybám 700 milionů korun je velikost trhu s pojištěním profesní odpovědnosti pro zdravotnická zařízení. 26 tisíc zdravotnických zařízení a lékařů s vlastní praxí má pojištění profesní odpovědnosti.

Pojištění velkých fakultních nemocnic se podle jeho zkušeností pohybuje od 10 do 25 milionů ročně. Například Motol letos uzavřel pětiletou smlouvu za 80 milionů. „Ty menší platí řádově jeden až dva miliony ročně, ale začínají vyrábět velké kauzy a bude pro ně čím dál obtížnější získat levné pojistné,“ říká Kareš.



„Na škodách se obvykle vyplatí 50 ­až 60 procent toho, co si pacienti nárokují, a vyplacená částka víceméně odpovídá tomu, co pojišťovny napříč trhem na pojistném vyberou,“ dodává.

Hrozbu vyšších finančních nároků na nemocnice a pojišťovny přinesl v ­roce 2014 nový občanský zákoník, který umožnil soudům přiznávat mnohem vyšší odškodné za újmu na zdraví než dříve, běžně v řádu milionů korun. Neexistuje přitom tabulka škod za konkrétní typy poškození zdraví, pouze nezávazná metodická doporučení. Vše tak záleží na schopnostech právníka poškozeného a na zvážení soudu.

Podle zástupců pojišťoven přes 90 procent újmy na zdraví v nemocnicích skončí smírem a vyplacením ze strany pojišťovny. Žaloby pak nejčastěji míří do oblasti porodnictví a gynekologie, kde bývá riziko a ­následně odškodné nejvyšší.

Neprůhledná soutěž na pojistné

O tom, jak vysoké pojistné teď budou nemocnice platit, se teď rozhoduje v pěti zařízeních patřících Středočeskému kraji. Za poslední čtyři roky tam pojišťovna Kooperativa vyplatila pojistné plnění ve výši 31 ­milionů korun, na pojistném jí nemocnice zaplatily 82 milionů. K ­tomu je třeba připočíst spoluúčast.

„Spoluúčast nemocnice byla 20 tisíc korun za jednotlivou událost,“ uvedla Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje. Zda je to hodně, nebo málo, měla ukázat soutěž na nové období, ale zlevnění se zatím nekoná. Letos na jaře vypsanou zakázku na pojištění profesní odpovědnosti vyhrála Pojišťovna VZP s ­cenou 69 milionů (bez DPH). Zakázka ale byla vzápětí zrušena s­ odůvodněním, že se stala chyba v­ zadávacím řízení. Následovala druhá soutěž, kterou vyhrál stávající pojistitel - pojišťovna Kooperativa - s cenou 82 milionů (bez DPH).

Pojišťovna VZP výsledek zadávacího řízení napadla u Úřadu pro ochranu hospodářského soutěže (ÚOHS) a dosáhla toho, že nemocnice Středočeského kraje zatím nesmějí s vítěznou Kooperativou uzavřít smlouvu a musí počkat, až úřad případ prošetří.

„Navrhovatel namítá údajně diskriminační charakter zadávacích podmínek,“ uvedl Martin Švanda, mluvčí ÚOHS. Zakázka podle Kareše obsahovala neakceptovatelnou podmínku.

Zakázka na pojištění pro pět nemocnic Středočeského kraje (Příbram, Kolín, Kladno, Mladá Boleslav, Benešov) Dosavadní dodavatel pojištění: Kooperativa

1. soutěž: vyhrála Pojišťovna VZP za 69 milionů Kč (bez DPH), soutěž zrušena 2. soutěž: vyhrála Kooperativa za 82 milionů Kč (bez DPH), Úřad na ochranu hospodářské soutěže zakázal uzavřít smlouvu, šetří

Prozatímní stav: dočasná smlouva uzavřena s Kooperativou za 20,5 milionu korun na rok

„Ze zadávací dokumentace vyplývalo, že pojišťovna, která by soutěž vyhrála, by musela přistoupit k historickým závazkům z ­nahlášených a­ očekávaných škod,“ říká. Jediný, komu by taková zakázka dávala smysl, je stávající pojistitel, který má všechny informace a může správně ocenit riziko a nastavit cenu.

Protože ale bez platné pojistné smlouvy ze zákona nemohou nemocnice fungovat, uzavřely ve Středočeském kraji dočasnou smlouvu s Kooperativou za 20 milionů na rok. „Kooperativa je připravena v­ pojištění kontinuálně pokračovat. Dle stanoviska ÚOHS zvážíme další postup,“ vyjádřil se k věci Milan Káňa, mluvčí Kooperativy.

Aby se středočeské nemocnice neocitly bez pojistné smlouvy na odpovědnost, kterou ze zákona všechna zdravotnická zařízení musí mít, šly cestou zakázky malého rozsahu. Teď doufají, že ÚOHS rozhodne brzy. Jinak by jim hrozilo, že poruší zákon o zadávání veřejných zakázek.