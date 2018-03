Leo Express vs. ČD: účetnictví drah musí pod hledáček městského soudu

Mluvčí Českých drah Radek Joklík sdělil, že důvodem zrušení předchozího rozhodnutí v kauze byly procesní důvody, když odvolací soud konstatoval, že soud prvního stupně nedostatečně provedl dokazování. Podle Leo Expressu městský soud musí přezkoumat účetnictví Českých drah.

„Účetnictví ČD je zcela transparentní a je pravidelně auditováno nezávislým auditorem. Jakákoliv netransparentnost je zcela vyloučena,“ reagoval na to Joklík. České dráhy podle něj vždy postupovaly v souladu s právem.

Sedlařík uvedl, že žaloba Leo Expressu se týká náhrady škody ve výši 34 milionů korun. „Jedná se o zúžení celkového nároku Leo Expressu na jeden měsíc, a to z důvodu vysokého soudního poplatku. Původní žalovaná částka z roku 2014 byla vyčíslena na 418 milionů korun, a to od vstupu na trh (v roce 2012) do dubna 2014. Predace ze strany ČD dále pokračovala, takže výsledná částka je vyšší. Celého nároku se nechceme vzdát,“ řekl mluvčí soukromého dopravce. Další postup firmy ale nechtěl kvůli pokračujícímu soudnímu jednání komentovat.

„Rozhodnutí soudu je důležité nejen pro naši společnost, ale je také důležitým vzkazem pro cestující a otevírání trhu evropské železnice,“ uvedl Peter Köhler, CEO společnosti Leo Express.

Podle Leo Expressu zavedly České dráhy na trase mezi Prahou a Ostravou, kde si obě společnosti konkurují, k vytlačení konkurence podnákladové ceny. Ředitel dopravce Leoš Novotný v době podání žaloby před čtyřmi lety uvedl, že dráhy financují svoji ztrátu na trase do Ostravy z jiných dotovaných tratí.

Podle nezávislého znaleckého posudku, který si Leo Express tehdy nechal zpracovat, České dráhy měly v průměru za jízdenku na trase Praha - Ostrava u rychlíků účtovat minimálně 380 korun a u Pendolina dokonce 1190 korun.

Vedle Českých drah a Leo Expressu jezdí z Prahy do Ostravy také RegioJet, který státního dopravce kvůli snížení cen na této trase v minulosti také zažaloval.