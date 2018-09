Místo vlaků pošle od října Leo Express dočasně do Krakova autobusy

18:56 , aktualizováno 18:56

Soukromý dopravce Leo Express od 9. října do konce listopadu přeruší provoz vlakového spojení z Prahy do polského Krakova. V tomto období cestující místo vlaků dopraví na místo určení autobusy. Mluvčí společnosti zdůraznil, že je to dočasné opatření.