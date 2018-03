Leo Express míří do Německa, linkou chce propojit Prahu s Berlínem

Firma, která je v Česku známá především vlakovým spojením na trase mezi Prahou a Ostravou, v Německu působí od loňského roku. V­ srpnu převzala tamního dopravce Locomore a s jednou soupravou provozuje spojení mezi Berlínem a Stuttgartem. Doplněním trasy z Berlína do Prahy tak vznikne propojení obou trhů, které doposud chybělo.

Kromě Německa, kde se o konkrétních linkách dosud jedná, usiluje Leo Express ještě o vstup na polské koleje. Spuštění první připravované trasy do Krakova, která naváže na spoje mezi Prahou a Bohumínem, zatím podle generálního ředitele Leo Expressu Petera Köhlera vázne na obíhání razítek. Šance na start ale vidí do poloviny letošního roku.

Políčeno je i na Polsko

Kromě Krakova má firma políčeno rovněž na spojení do Vratislavi a­ polského hlavního města Varšavy. „Deset procent našich cestujících jsou už nyní Poláci, věříme, že na polském trhu máme šanci na úspěch,“ dodává podrobnosti Köhler.

Má to ale háček. Zmiňované tratě jsou v Polsku, ale i v Česku a na Slovensku dotované. Pro dlouhodobě ziskový provoz soukromého dopravce je potřeba, aby na nich provoz nebyl spolufinancovaný z veřejných peněz. Případně aby trať provozoval jeden dopravce vzešlý z veřejné soutěže.

Podobný princip funguje právě v ­Německu, kde jsou dotované jen regionální linky, zatímco dálková doprava mezi většími městy si na sebe musí vydělat. Výhodou je větší obsazenost. Nestává se, aby vlaky byly naplněné jen ze čtvrtiny, což je průměr v Česku. Volný přístup k linkám bez dotované konkurence je tak hlavní důvod, proč se společnost pokusí nejprve uchytit právě v ­Německu.



Leo Express začal cestující vozit v roce 2013, ale jeho podnikání je dlouhodobě ztrátové. V roce 2016 prohloubil ztrátu na 110 milionů Kč, výsledek loňského roku zatím vyčíslený nemá. Mluví ale o nárůstu tržeb o pětinu na zhruba 400 milionů korun. Provoz černých vlaků a autobusů byl podle Köhlera ziskový v Česku a na Slovensku, zatímco v Polsku a v Německu se firma potýkala s provozní ztrátou. Firma loni splatila část dluhů bankám, celková zadluženost tím klesla o 12 procent na 560 milionů korun.

Letos společnost očekává nárůst tržeb o polovinu hlavně kvůli vstupu na nové tratě v Německu a rozjezdu linky do polského Krakova. Do provozu by se rovněž do léta měla vrátit pátá souprava Flirt, která je od června loňského roku v ­opravě po nehodě v Přerově.

Společně s Flixbusem

Železniční byznys Leo Expressu v­ Německu bude spojený s evropským operátorem autobusové dopravy Flixbusem. S ním už český dopravce spolupracuje při provozu zmiňované linky mezi Berlínem a­ Stuttgartem.

Podobný princip, kdy Flixbus zajišťuje marketingovou podporu a ­nabízí svoji prodejní síť, chce společnost využít i u nových spojení. Zatím ještě není jasné, zda budou vlaky v zelené barvě Flixbusu, nebo v černé barvě Leo Expressu. Zcela určitě neponesou značku Locomore, se kterou česká společnost do budoucna nepočítá.

„Důvod, proč jsme zatím ponechali značku Locomore, je ten, že na ni jsou němečtí zákazníci zvyklí a spojují si s ní cenově dostupnost přepravy a šetrnost k životnímu prostředí,“ říká šéf Leo Expressu.

Pro plánovanou expanzi má firma u leasingových společností dopředu rezervovaná vozidla. Jde především o dieselové soupravy Lint od italského výrobce Alstom, GTW od švýcarského výrobce Stadler nebo o klasické vlaky sloučené z lokomotiv a vagonů.

Kromě toho společnost v prosinci 2016 objednala u čínského výrobce CRRC trojici souprav, které chce využívat v Česku a okolních zemích. První z těchto souprav by měla dorazit za rok. Předtím než ji bude možné uvést do provozu, musí projít několikaměsíčním schvalovacím procesem.