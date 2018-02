Kolik stojí tento Picasso? DiCaprio investoval do startupu s uměním

Aplikace má podle jejího zakladatele Magnuse Resche zjednodušit orientaci zájemcům o nákup umění. „To, co mě na trhu umění vždy rozčílí, je nedostatek transparentnosti. V galeriích se necítím dobře. Když se zeptám na cenu nějakého díla, je to vždycky divný a nepříjemný pocit,“ popsal šéf firmy vznik aplikace Shazam for Art.

Jejím prostřednictvím si mohou uživatelé pořídit fotografii uměleckého díla a zjistit si o něm klíčové informace, jako jsou jméno umělce, název díla, rok vzniku, historie výstav, cena nebo seznam podobných uměleckých děl.

Aplikace se podle Resche spoléhá na databázi vytvořenou dvěma primárními zdrojovými skupinami - uživatelskou základnou, jíž tvoří nadšenci z celého světa, a skupinou galerií, které díla dobrovolně oceňují. S Magnusem spolupracuje více než 20 tisíc galerií, muzeí a aukčních domů po celém světě. Databáze aktuálně obsahuje více než 10 milionů děl.

DiCaprio, který se nyní stal jedním z investorů společnosti a jenž je také jejím poradcem, ve své prohlášení vysvětlil, proč se do této investice pustil: „Výtvarné umění je silným nástrojem pro šíření myšlenek, zapamatování dějin a spojování lidí kolem společného cíle. Jsem hrdý na to, že spolupracuji s Magnusem, protože aplikace pokračuje ve vzdělávání lidi po celém světě ohledně výtvarného umění, které je obklopuje.“

Startup čelil obviněním z krádeží

Vznik aplikace, která si klade za cíl zpřístupnit celosvětový umělecký trh v hodnotě více než 44 miliard dolarů, se neobešel bez potíží. V roce 2016 startup obvinilo několik galerií a portály Artsy a ArtNet News z toho, že jim bez povolení krade data. Ve stejném roce byla aplikace odstraněna z App Store.

„Odpor některých galerií je pochopitelný. Náhlá cenová transparentnost naruší současné obchodní praktiky,“ řekl Resch předloni k obvinění s tím, že trvá na své nevině. Poté, co byly všechny stížnosti buď vyřešeny, nebo staženy, oznámil Financial Times, že Apple aplikace vrátil v listopadu 2016 do App Store.

Podle zprávy Evropského fondu výtvarného umění TEFAF z roku 2017 je trh s uměním ovládán technologiemi jen z 8,4 procent. Další on-line hráči, kteří se snaží propojit umění a technologie - Artsy a ArtNet News, ale prokázali, že zájem investorů a sběratelů o on-line trh s uměním roste.