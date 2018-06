Nové letouny Emirates mají falešná okna, lidé vidí jen záběry z kamer

Virtuální okna se prozatím nacházejí v luxusních kabinách první třídy nejnovějších letounů Boeingu 777-300ER. Místo klasických oken s výhledem ven letecká společnost nainstalovala monitory, na nichž se zobrazují záběry z kamery umístěné vně letadla. Pomocí optických vláken se tak v reálném čase do kajuty přenáší pohled zvenčí.

Podle prezidenta Emirates Airline Tima Clarka jsou trupy současných letadel mnohem těžší, než by mohly být, právě kvůli řadám oken po obou stranách. Tato zátěž by u letounů bez oken zmizela. „Letadlo by bylo lehčí, létalo by rychleji, spálilo by méně paliva a mohlo by létat ve větší výšce,“ řekl Clark BBC.



Letadla s virtuálními okny jsou přechodnou variantou před tím, než se arabským aerolinkám podaří získat stroje zcela bez oken. „Jednoduše si představte trup, který zvenčí nemá okna, ale uvnitř jsou,“ řekl šéf dopravce. Kvalita přenášených záběrů je tak vysoká, že výhled je údajně lepší než pohled pouhým okem.

Podle profesora pro leteckou bezpečnost Grahama Braithwaita z Cranfield University musí palubní personál v případě nehody vidět mimo letadlo.

„Možnost vidět okolí letadla je v případě nouze velmi důležitá, zvláště pokud musí dojít k nouzové evakuaci,“ vysvětlil Braithwait. Podle něj může být v případě letadel bez oken složité získat certifikát od leteckého bezpečnostního regulátora. Ten v tom však problém nevidí.

Podle Braithwaita může být letadlo bez skutečných oken pro cestující velmi klaustrofobické. „Nežádoucí vedlejší účinky může mít také obnovovací frekvence technologie obrazovky. Budou obrazovky blikat? Jaké bude mít přenos zpoždění? Jak to ovlivní cestujících na dlouhých trasách,“ ptá se Braithwaite.