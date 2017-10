Japonský dopravce zkoušel nový projekt, nechce plačící děti v letadlech

Na miminka či malé děti se lidé většinou usmívají, to ale většinou neplatí pokud brečí v hromadných dopravních prostředcích. Proto All Nippon Airways (ANA) přišla s novým projektem, který by měl situaci řešit.

Šestatřiceti rodinám, které se účastnily projektu, nabídl dopravce přístroj, který by měl rodiče informovat o duševním a fyzickém stavu jejich dětí, píše Quartz. Zařízení zaznamená zvýšený puls dítěte, který je často vyvolán nepříjemným pocitem a bolestí uší kvůli změnám tlaku na palubě letadla.

Na hrudníky 34 dětí byl při letu z letiště Miyazaki do Tokia připnut pásový přístroj. Při zrychleném pulsu přijde rodičům na telefon varovná zpráva. „Když uvidí oznámení, dají dětem nápoj v kelímku s brčkem nebo jim nabídnou sladkost, kterou mohou cucat. To zmírní tlak v uších,“ píše server Japantimes. Jak hodlá dopravce projekt dále rozvíjet zatím nezveřejnil.

Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že japonský projekt není zase tak převratný, jak se může zdát. Lízatka nebo dětská pitíčka při vzletu a přistání dává svým ratolestem celá řada rodičů po celém světě, nevyužívají k tomu však žádnou aplikaci na svém telefonu.

Japonsko ale není jedinou zemí, která s pláčem dětí v letadlech bojuje. Například Malaysian Airlines dokonce zakazuje cestování s malými dětmi v určitých částech letadla. Americká letecká společnost JetBlue naopak na Den matek, už v roce 2015, přišla s projektem Flybabies (v překladu létající miminka). Pokaždé, když se dítě rozplakalo, dostali ostatní cestující slevu 25 % na příští letenku. 140 cestujících tak v roce 2015 mělo zpáteční cestu zadarmo, protože z pěti dětí v letadle čtyři brečely, napsalo CNN.