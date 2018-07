Z nebe bude přeplněná dálnice. Provoz se zdvojnásobí, tvrdí studie

Dnes mají světové aerolinky na zemi či ve vzduchu 21 450 strojů určených k civilní přepravě. Do roku 2037 jejich počet stoupne o 123 procent na 47 990, odhaduje společnost Airbus. Ještě před rokem přitom francouzský výrobce letadel předpokládal, že tempo „zahušťování“ leteckého nebe bude o 11,3 procenta pomalejší.

Zhruba polovina z letadel, která se nyní používají, bude za dvacet let stále v provozu. Airbus očekává, že světové aerolinky od nynějška do dvou dekád nakoupí 37 390 nových strojů, informoval list The Independent.

Přetížená letiště

Těžištěm letecké dopravy jsou dlouhodobě Severní Amerika a Evropa. Nicméně s tím, jak bohatne zbytek světa, se očekává zvýšený zájem o létání i v Číně, Jižní Asii, na Středním východě a na Arabském poloostrově.

S tak rychlým rozvojem letecké dopravy ovšem přibývá rizik. Velkou výzvou z hlediska kvality a bezpečnosti bude očekávaný vývoj pro letecké úřady. Ředitel evropské organizace pro leteckou bezpečnost Eurocontrol Eamonn Brennan minulý měsíc varoval před přesycením vzdušného prostoru: „Podle našeho nejpravděpodobnějšího scénáře bude v roce 2040 chybět kapacita pro zhruba 1,5 milionu letů a až 160 milionů pasažérů,“ řekl.



Podle něj budou mnohá letiště přetížena a bude přibývat zpoždění. V roce 2040 může situace vypadat tak, že šestnáct světových letišť bude pracovat na hranici svých možností (kapacit), přičemž nyní je takových vzdušných přístavů šest.

„V důsledku tohoto přetížení stoupne počet pasažérů, zpožděných o jednu až dvě hodiny, ze současných 50 tisíc na 470 tisíc v roce 2040,“ dodal.

Čas A380 ještě přijde, věří Airbus

Ve flotilách leteckých dopravců budou mít převahu menší, úzkotrupé stroje, předjímá studie výrobce Airbus. Více než tři čtvrtiny letounů budou letadla typově podobná Airbusu A320 nebo Boeingu 737. Druhé zmíněné letadlo by v případě přetrvání výroby mohlo být rekordmanem mezi letadly, který bude cestující přepravovat už sedmdesát let v řadě.

Jednou z největších nadějí leteckého průmyslu bude Airbus A321neo, věří jeho výrobce. Zajímavostí je, že dveře do tohoto typu, jehož předností je úspora paliva, se vyrábějí v pražském závodě firmy Latecoere (čtěte reportáž: Šroubek za několik stovek. Jak se vyrábějí dveře do letadel). Tento stroj unese až 244 pasažérů a uletí v kuse přes sedm tisíc kilometrů.

Širokotrupá letadla budou podle studie tvořit zbývající čtvrtinu kapacit. Většinou by mělo jít o středně velká letadla, která pojmou do 300 pasažérů a urazí v kuse až 9 200 kilometrů. Patří sem například A330 a Boeing 787.

V kategorii superobřích letadel podle očekávání přibude 1 590 nových strojů. Jen hrstka z nich však budou obří A380. Zájem o toto největší letadlo světa pro přepravu více než pěti set cestujících (v nejvíce okleštěné verzi jediné třídy až 853 lidí) upadá. Spekulovalo se dokonce o ukončení jeho výroby (čtěte Airbus uvažuje o ukončení výroby největšího letadla světa).

Nicméně Airbus věří, že éra tohoto stroje ještě přijde s rostoucí popularitou dálkových letů.