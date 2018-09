O létání mezi Českem a Čínou je obří zájem, Praha chce spojení do Hongkongu

Létání mezi Českem a Čínou prudce roste. Zatímco v roce 2015 cestovalo v obou směrech dohromady přes dvanáct tisíc pasažérů, loni už to bylo téměř 180 tisíc lidí. Dosud má pražské letiště přímé spojení do čtyř čínských měst, v budoucnu by mohl přibýt Hongkong. Růst cestujících je způsoben především přílivem čínských turistů do Česka.