Letadla na baterky. Letecký průmysl čeká elektrická revoluce

Minulý měsíc konsorcium, které tvoří společnosti Airbus, Rolls-Royce a Siemens prohlásilo, že našlo způsob, jak využít hybridní elektrické motory k pokoření gravitace. Uvedl to server listu The Guardian.

Zainteresované subjekty jsou zapojeny do programu s názvem E-Fan X, v rámci kterého plánují nahradit jeden ze čtyř proudových motorů testovacího letadla Aerospace BAe 146 motorem elektrickým. Do roku 2020 by společnosti chtěly mít hotovou předváděcí verzi a v roce 2025 provozovat nová letadla komerčně. Podle hlavního technika společnosti Rolls-Royce Paula Steina, je překonání gravitace velkou výzvou, při které váha hraje velmi důležitou roli.

U letadla BAE 146, které má kapacitu až 100 osob, bude hybridním motorem nejprve nahrazen jeden ze čtyř proudových motorů. Ten bude napájen bateriemi a palubním generátorem, který používá letecké palivo. Pokud bude test úspěšný, nahradí konstruktéři hybridem další dva proudové motory.

Siemens navrhuje elektromotor s výkonem 2 MW. Společnost Rolls-Royce buduje generátor, který napájí motor a společnost Airbus integruje systém do letadla a propojí jej s řídícím systémem.

Elektrifikace letadel

Fosilní paliva obsahují zhruba 100 krát více energie než lithium-iontová baterie, která je nejčastějším zdrojem elektrické energie v současnosti. V automobilu, který má kola pevně na zemi, mohou technici vyvinout něco, co tuto nevýhodu vyváží. Ale ve stroji, který se musí zvednout ze země a letět směrem nahoru, je to mnohem těžší.

Toto choulostivé dilema je výzvou, která byla v leteckém sektoru přijata s chutí. „Letecká doprava se elektrifikaci vždy vyhýbala. Bylo to z velké části kvůli velikosti a hmotnosti. Ale technologie jdou rychle kupředu, proto je nyní elektrifikace reálnější i v leteckém průmyslu,“ řekl Stein.

Podle něj je elektrická revoluce v letectví uskutečnitelná u tří leteckých tříd. „Nejmenší jsou letecká taxi, která mohou převážet jednu až čtyři osoby na 120 kilometrů. U malých leteckých taxíků je technologie baterií téměř hotova,“ řekl.

Některá letecká taxi-letadla vypadají jako létající automobily - například ty, které podporoval Larry Page, jeden ze zakladatelů společnosti Google. Také řízení čínského letadla Terrafugie probíhá podobně jako řízení běžného automobilu na zemi. Pohybuje se i po silnici, vejde se do standardní garáže pro jeden vůz a můžete si jej pořídit za 300 tisíc dolarů. Rovněž slovinská společnost Pipistrel už vyrobila cvičné dvoumístné elektrické letadlo. A Airbus zase vyvinul dvousedadlový systém E-Fan, který v roce 2015 přeletěl Lamanšský průliv.

Druhým trhem jsou malé regionální letouny, které mohou přepravovat 10 až 100 cestujících. Třetím trhem je komerční letouny na krátkých trasách. Tam dominují Airbus A320 a Boeing 737.

Bjorn Fehrm, letecký analytik společnosti Leeham News and Comment, je ale skeptičtější. „Letouny pro krátký dosah mohou být plně elektrické. Dnešní tisícovky letounů s jednoduchou uličkou (A320, 737) budou muset být hybridní ještě nejméně dalších 30 let. Na dlouhé vzdálenosti je to nereálné. To by muselo dojít k průlomu v palivových článcích nebo někde jinde,“ sdělil Fehrm.

Úspory paliva

Letecké společnosti sledují vývoj technologií elektrické baterie se zájmem. EasyJet chce cestující přepravovat v elektrických letounech na krátkých trasách během 10-20 let. Společnost podepsala smlouvu s americkou inženýrskou společnosti Wright Electric. Ta musí vyvinout letadla poháněná elektrickým proudem, která by mohla doletět z Londýna do Paříže a Amsterdamu.

V závislosti na ceně ropy dosáhly v několika posledních letech provozní náklady na letecké palivo 17-36 procent. Stein počítá s tím, že E-Fan X by mohl přinést až 15procentní úsporu paliva.

Pokračování ve vývoji technologie elektrických baterií v automobilovém průmyslu a nový tlak na letecký průmysl pravděpodobně povede k věděckým průlomům.

Společnost Samsung Electronics nedávno prohlásila, že zvýšila energetickou kapacitu lithium-iontové baterie o 45 procent a snížila dobu potřebnou na dobití tím, že do napájecího zdroje přidala grafen - ultratenkou formu uhlíku. Chemie lithium-iontové baterie je zjevně nestabilní, náchylná k přehřátí a vzniku ohně - není ideální při letu v 10 tisících kilometrech. „Bezpečnost je pro nás nejdůležitější. Nemůžeme použít baterii, která může způsobit požár,“ řekl Stein.

Z toho vyplývá, že spousta velkých společností začne investovat obrovské peníze do rozvoje alternativních chemických technologií. Jednou z nadějných možností je pevná lithiová baterie, která nahradí tekutý elektrolyt stávajících buněk za pevnou náhradu. Takové baterie nabízejí mnohem vyšší hustotu energie a jejich hromadná výroba by měla být levná. Na ty, kteří pomohou problém vyřešit a vyrobí zdroj energie nové generace, který bude levnější a ekologičtější, čeká velké bohatství.