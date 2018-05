VIDEO: V Praze poprvé přistálo letadlo American Airlines z Filadelfie

„Kabina byznys třídy má 28 sedadel přístupných z uličky, polohovatelných do plného lehu, která jsou uspořádána střídavě po jednom a dvou sedadlech. Každé je vybaveno osobním tabletem Samsung Galaxy s nabídkou nejnovějších filmů, oblíbených TV programů, her, hudby a ukázek literárních bestsellerů,“ uvedla společnost hlavní lákadlo pro cestující.

Dalších 21 sedadel je vybaveno větším prostorem, cestující na nich budou mít o 18 centimetrů větší prostor pro nohy než v běžných sedadlech ekonomické třídy. Každý pasažér pak bude mít podle aerolinek k dispozici mezinárodní WiFi připojení.

Spojení do Filadelfie umožní cestujícím z Prahy snadný přestup do téměř 120 destinací v Severní a Střední Americe a Karibiku. American Airlines zajišťují spojení z Filadelfie mimo jiné do Los Angeles, Miami, San Franciska, Chicaga, Las Vegas, Orlanda, Cancúnu a na Bahamy. Pražské letiště předpokládá, že linku, která bude v provozu každý den do konce letní sezóny, využije na 60 000 lidí.

Letadlo American Airlines odletí z Prahy v 11:30 a přilétá do Filadelfie v 15:30 místního času.