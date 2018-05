Z New Yorku do Londýna za tři hodiny, nadzvuková letadla se vracejí

Létání nadzvukovou rychlostí zmizelo z nabídky komerčních letů v roce 2003, kdy došlo k definitivnímu ukončení provozu britsko-francouzských letadel Concorde. V současnosti usiluje o znovuobnovení tohoto konceptu americký startup Boom Technology se sídlem v Denveru.

Jejich dopravní letadla by měla létat rychlostí Mach 2,2 (2695 km/h), Concorde létal rychlostí Mach 2 (2450 km/h). Podle webu výrobce by cesta z New Yorku do Londýna měla trvat tři hodiny a 15 minut, oproti sedmi hodinám, které zabere let klasickým letadlem. Z Tokia do San Francisca pak chce výrobce létat 5,5 hodiny.

Velké aerolinky mají o nadzvukové lety zájem

Agentura amerického ministerstva dopravy FAA (Federal Aviation Administration), která dohlíží na civilní leteckou dopravu, už připravuje novou regulaci pro létání nadzvukovou rychlostí. V současnosti totiž není na území Spojených států povoleno kvůli rušivým dopadům sonického třesku, což je silná rána podobná výstřelu, ke které dochází při překročení rychlosti zvuku.



CNN uvádí, že startup už vybral pro svůj projekt 85 milionů dolarů (1,8 miliardy korun). Peníze pocházejí od různých investorů včetně velkých hráčů v leteckém průmyslu, například aerolinek Virgin Atlantic britského miliardáře Richarda Bransona.



V prosinci minulého roku na projekt přispěla 10 milionů dolarů (220 milionů korun) japonská letecká společnost Japan Airlines (podrobnosti v tomto článku). Japonci si u Boom Technology objednali dvacet letadel.



Výhled na kulatou Zemi

Startup plánuje testovat prototypy od příštího roku. V roce 2023 pak chce výrobce letadla pro 55 pasažerů uvést do provozu. Firma předpokládá, že letenky na jejich nadzvukové lety budou mnohem dostupnější, než tomu bylo u Concordu. Jejich cena by se měla pohybovat zhruba na úrovni cen současný letenek do obchodní třídy (business class).



Model nadzvukového komerčního letadla bude obsahovat pouze dvě řady sedadel s uličkou uprostřed. Každý cestující tak bude mít výhled z okna, které bude větší, než u klasických letadel. Firma tak chce u svých klientů umocnit zážitek z létání ve výšce přibližně 18 kilometrů, ze které je možné pozorovat zakřivení Země.



Vývojem nadzvukového dopravního letadla se v současnosti zabývá i letecký výrobce Lockheed Martin nebo startup Spike Aerospace se sídlem v americkém Bostonu.