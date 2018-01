Letadla na baterky na všechny vnitrostátní linky, plánuje Norsko

„Myslíme si, že všechny lety, jež trvají méně než 1,5 hodiny, by mohly být zajišťovány zcela elektrickými letadly,“ cituje Falk-Petersenova slova The Guardian. To by zahrnovalo veškeré vnitrostátní norské lety a také ty do sousedních skandinávských zemí.

Agentura AFP uvádí, že Avinor plánuje v blízké budoucnosti zahájit výběrové řízení na testovací provoz komerční linky, zajišťované malým elektrickým letadlem s devatenácti sedadly. Létat by mělo začít v roce 2025.



„Až dosáhneme svého cíle, cestování letadlem již nebude pro životní prostředí problémem, ale řešením,“ říká Falk-Petersen. Podle statistik se vnitrostátní letecká doprava podílí 2,4 procenty na norských emisích skleníkových plynů. Po započítání mezinárodních linek je to zhruba dvakrát tolik, píše server The Local. Podle Falk-Petersena přinese přechod na elektřinu v letadlech snížení hluku a provozních nákladů.



Norsko, největší producent ropy a zemního plynu v západní Evropě, je paradoxně světovým průkopníkem elektrické dopravy. Podíl elektrických aut v zemi je nejvyšší na světě, podle serveru Bussiness Insider to v roce 2017 byla jedna třetina. Auta s elektrickým nebo hybridním pohonem přitom loni tvořila většinu registrací nových vozidel. Ve vývoji jsou také elektrická plavidla.

Archivní video: Elektroletoun nebude potřebovat startovací dráhu a je na baterky: