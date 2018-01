Letiště Heathrow chce ušetřit. Plánuje kratší přistávací dráhu nad dálnicí

Letiště Heathrow ve středu v rámci deseti týdenních rozhovorů předložilo návrhy na rozšíření a zefektivnění letiště. Jedním ze způsobů, jak snížit náklady na expanzi, je postavit třetí přistávací dráhu ve svahu a přesunout okružní dálnici M25 do tunelu pod dráhou. Díky tomu by mohla být přistávací dráha kratší a levnější. Náklady na expanzi by se tak daly snížit o 2,5 miliardy liber. Napsala o tom agentura Bloomberg.

Správa letiště uvedla, že jedním z plánů může být přesun dálnice M25 o 150 metrů na západ. Dálnice by mohla být umístěna o sedm metrů níže, takže by se vytvořil tunel mezi křižovatkou 14 a 15 a přistávací dráhou nahoře. Letiště chce také prozkoumat tři různé délky dráhy, od 3 200 do 3 500 metrů. A to i přesto, že podle vládních dokumentů musí být přistávací dráha nejméně 3 500 metrů dlouhá. Kromě nové dráhy chce letiště postupně otevřít několik nových terminálů a propojit letiště s okolními silnicemi.



Podle deníku The Telegraph by celkový projekt stál 9,7 miliard liber, což je o čtyři miliardy liber méně než předchozí návrh. „Snížení nákladů by přispělo k tomu, že by poplatky za přistání mohly zůstat blízké dnešní úrovni, což je kolem 22 liber na cestujícího,“ sdělilo letiště Heathrow.

Přeplněná letiště

Expanze londýnských letišť je více než důležitá. Ministerstvo dopravy dříve varovalo, že pokud nedojde k rozšíření, tak pět hlavních letišť v Londýně a jeho okolí dosáhne do roku 2034 plné kapacity.

Expanzi Heathrow proto v roce 2016 podpořila i vláda Spojeného království. Souhlasí i největší britský dopravce British Airways. Podle něj je ale cena návrhu příliš vysoká, a proto vyzval ke kratší a levnější dráze.

Do roku 2025 by expanze Heathrow mohla zvýšit kapacitu terminálů ze současných 85,5 milionů pasažérů ročně na 130 milionů. V současnosti letiště funguje téměř na hranici svých možností. V loňském roce se mu podařilo přepravit o 2,3 milionů pasažérů více jenom proto, že letecké společnosti nasadily větší letadla a posílily úroveň obsazenosti.