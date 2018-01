Válka o investice v Milovicích. Rozvoji bývalého letiště brání právní spor

Důvodem je soudní spor o to, kdo smí letiště investorům pronajímat, který se může táhnout léta. „Tři čtvrtě roku jsme se věnovali mimosoudnímu narovnání, kraj ale odešel od jednacího stolu,“ říká Lukáš Zach, jednatel společnosti Mladá RP, které Středočeský kraj v roce 2010 pronajal milovické letiště a okolní pozemky.

Společnost měla zbourat a odstranit hangáry a zchátralé panelové domy po sovětské armádě a do areálu přivést investory. Podle kraje likvidaci neudělala včas a v domluveném rozsahu, proto jí v srpnu 2016 nájemní smlouvu vypověděl.

Od té doby se táhne spor, který brání tomu, aby se z bývalého letiště stala průmyslová zóna a lákala investory. O podnikání zde projevil zájem například výrobce turbovrtulových motorů GE Aviation. Chtěl by ve středních Čechách investovat do nové továrny 1,3 miliardy korun a na milovické 2,5kilometrové ranveji by mohl motory testovat. „Potenciální lokality v našem seznamu se nacházejí ve Středočeském kraji, včetně Milovic, postupně je vyhodnocujeme a zvažujeme různé scénáře,“ uvedl Milan Šlapák, programový ředitel koncernu GE Aviation.

Koneckonců jeden velký investor už na letišti působí, společnost Valeo zabývající se samořiditelnými systémy. Přivedla ho ještě Mladá RP, ale poté, co jí kraj smlouvu vypověděl, se Valeo ocitlo v právním vakuu.

„V Milovicích máme zázemí pro testování senzorů a softwaru pro autonomní řízení, autonomní parkování a jiné asistenční systémy do automobilů,“ říká mluvčí Gábor Iffland. Systémy vyvíjejí v Praze-Strašnicích, lokalita Milovic blízko Prahy je pro firmu ideální a chtěla by plochy pro testování rozšiřovat.

To však teď nemůže – Mladá RP nechala předběžným opatřením soudu zablokovat novou smlouvu, která by umožnila pronajmout Valeo větší plochu a vyasfaltovat ji pro potřeby testování při vysoké rychlosti. Valeo nyní platí nájemné do soudní úschovy a neví, jak dlouho bude moci ještě v lokalitě fungovat. „Máme ambiciózní plány na další rozvoj výzkumu a testování našich systémů. Paralelně hledáme jinou lokalitu v rámci ČR,“ uvedl Iffland.

Válka o náhradu

Mladá RP by byla ochotná ustoupit od sporu, pokud by jí kraj nabídl dostatečně vysoké narovnání. Upozorňuje na to, že soudním sporem kraj přichází o možné investory. Jenže částka je kamenem úrazu.

„Kraj si zadal znalecký posudek, který oceňuje pouze cenu provedených stavebních demoličních prací částkou na téměř 200 milionů korun,“ uvedl jednatel Mladá RP Lukáš Zach. Podle něj ale tolik kraj zaplatit nechce, je ochoten firmě vrátit neodbydlené nájemné zhruba 20 milionů korun a „něco málo k tomu“. Kraj totiž odmítá uznat některé náklady, protože Mladá RP údajně nedoložila, že za provedené práce někomu platila, případně prý dodavatelům peníze dluží. Navíc podle smlouvy by měl kraj společnosti Mladá RP naúčtovat penále za nedodržení smlouvy.

Podle Věslava Michalika, opozičního zastupitele Středočeského kraje za STAN a ještě do loňska radního pro regionální rozvoj, probíhá mezi krajem a firmou regulérní válka. Kraj se ale nemusí bát, že by například o investici GE Aviation přišel. „Máme zajištěné memorandem, že udělají investici ve Středočeském kraji,“ vysvětluje.

Chybí voda, elektřina i plyn

Milovice podle Michalika nejsou pro investora v oblasti letectví takové terno, jak by se mohlo zdát. „Je to komplikované místo, budou se tam muset odstranit staré ekologické škody, není tam přivedená voda, elektřina, plyn, lokalita vyžaduje ještě poměrně rozsáhlé investice, než tam někdo bude moci postavit továrnu,“ soudí.

Nediví se tomu, že kraj odešel od jednacího stolu. „Je tam nebezpečí, že se najde někdo, komu se odhad nebude líbit, a podá trestní oznámení na škodu velkého rozsahu. Nejpohodlnější pro všechny je nechat rozhodnout soud, rozhodnutí budou muset všichni respektovat,“ myslí si. Soud ale dosud nezačal.

Společnost Mladá RP si pronajala areál, který čtvrt století ležel ladem, na 40 let, za což zaplatila dopředu kraji nájemné 25 milionů korun. Demolici rozpadajících se staveb měla provést do konce roku 2015, což se nestalo. Firma si smlouvu vykládá jinak a argumentuje, že na odstranění měla čas do roku 2018.