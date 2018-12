Čína pokračuje se stavbou megaletiště, chce v cestování předehnat USA

Čínská lidová republika plánuje od roku 2020 ročně odbavit 720 milionů cestujících ročně. Značnou část z tohoto nemalého počtu by mělo do země vstupovat přes nové mezinárodní letiště ve stejnojmenné pekingské čtvrti Ta-sing.



Současné největší čínské letiště, Pekingské mezinárodní letiště, odbaví ročně přibližně 95 milionu pasažérů. To je téměř maximální kapacita tohoto druhého nejrušnějšího letiště na světě.

Nové letiště by mělo od roku 2025 ročně využívat kolem 72 milionů cestujících. Během několika dalších let by se pak toto množství mělo zvednout až na více 100 milionů lidí za rok.

Autorkou návrhů, podle nichž se teď letiště staví, je slavná britská architekta a malířka iráckého původu Zaha Hadidová, která zemřela v roce 2016.



Celkově by letiště mělo mít sedm ranvejí, díky kterým se podle jeho vedení značně zlepší manévrovací možnosti ve vzdušném prostoru. Kritici projektu však upozorňují na to, že čínský vzdušný prostor drží pevně v rukou armáda a že právě ona je hlavní příčinou špatné manévrovatelnosti ve vzduchu.



Pochybnosti vzbuzuje i lokalita letiště, informuje CNN. Nachází se přibližně 50 kilometrů od centra Pekingu, města, které je proslulé svými dopravními zácpami. Navíc leží na opačné straně města, než podnikatelská čtvrť.



Vedení letiště v odpovědi na tyto obavy zveřejnilo plán na stavbu vysokorychlostní železniční trati, která ho má spojovat s centrem, a několika zastávek variant městské hromadné dopravy.

Na nové letiště Ta-sing budou podle CNN létat stroje letecké aliance Skyteam, do které spadají například aerolinie Korean Air, Air France nebo ČSA. Konkurenční Star Alliance plánuje setrvat na současných trasách na Pekingském mezinárodním letišti.