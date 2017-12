Letiště Praha překonalo rekord. Odbavilo více než 15 milionů cestujících

„Jsme velmi hrdí, že po méně než roce můžeme oznámit další významný mezník v historii našeho letiště,“ říká předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

„Za letošní rekordní výsledek je třeba poděkovat všem cestujícím, kteří si jako výchozí i konečný bod na svých cestách stále častěji vybírají Letiště Václava Havla. Velké poděkování patří také našim zaměstnancům, a to především za jejich usilovnou snahu nabídnout našim cestujícím co nejkvalitnější služby i při výrazně silnějším provozu. Skutečnost, že se podle posledních průzkumů i při vyšší zátěži zkušenost cestujících s našimi službami a celkové vnímání letiště v mnoha oblastech zlepšuje, je pro mě důležitým důkazem úspěchu,“ raduje se Řehoř.

Rekordní výsledky vykazovalo Letiště Praha v průběhu celého letošního roku a zařadilo se tak ve své kategorii (10 až 25 milionů odbavených cestujících) mezi provozně nejrychleji rostoucí letiště v Evropě. „Letiště Praha je stále více vnímáno jako zajímavý partner pro mnohé významné letecké společnosti, ať už k nám přicházejí nově nebo zde navyšují své stávající kapacity či frekvence,“ dodává Václav Řehoř.

Na Ruzyni přistálo a opět vzlétlo více než 139 tisíc letadel. Cestující odbavili přes 8 milionů zavazadel, zhruba 100 tisíc bylo tranzitních.

V pololetí letištěm prošlo 6,8 milionu cestujících, což představuje asi pětinový meziroční nárůst. Tehdy letiště označilo za hlavní tahouny růstu počtu pasažérů spoje mezi Prahou a Afrikou a linky na Blízký a Dálný východ.

Z pohledu celkového počtu pasažérů jsou ale dlouhodobě nejvíce využívány lety do Paříže, Moskvy a Amsterdamu. Podle posledních zveřejněných dat z letošního října cestovalo z Prahy do Paříže 69 tisíc cestujících. Přes 63 tisíc pak letělo do a z Moskvy a téměř 62 tisíc cestovalo do Amsterdamu.

Pražské letiště zažilo rekordní rok i loni, kdy odbavilo přes 13 milionů cestujících (podrobnosti najdete v tomto článku). Předchozí rekord byl z roku 2008, kdy letištěm prošlo 12,6 milionu cestujících.