Na pražské letiště vlakem? Dříve než za deset let to rozhodně nebude

Tehdy státní investor, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), předpokládal dokončení stavby železnice na letiště na přelomu let 2023 a 2024, posléze 2025. Nově správa železnic kvůli potížím s pražským územním plánem mluví o přelomu let 2028 a 2029.

„Všechny termíny dokončení jednotlivých součástí trasy jsou nastaveny za předpokladu hladkého průběhu všech řízení a také projektové přípravy,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. Vše tedy může nabrat zpoždění.

Provést změny v zásadách územního rozvoje Prahy bude nutné pro úseky mezi Výstavištěm a Veleslavínem a u navazující části trati z Veleslavína na pražské letiště. U druhého jmenovaného je tak možné očekávat, že se změny do územního plánu podaří zanést nejdříve v polovině roku 2020. Územní povolení tak může novostavba získat v dubnu roku 2021, uvedla Šubová.

Plánovaná železniční trať na pražské letiště Václava Havla

S výstavbou železničáři počítají od léta 2024 do prosince 2028, tímto datem se však ještě nepodaří vlaky na letiště zprovoznit. Navazující úsek, který má vést tunelem pod Střešovicemi, budou dělníci podle nyní platného harmonogramu ještě několik měsíců dokončovat.

Držet původní termíny se zatím daří v případě druhé části projektu, kterou je modernizace příměstské linky z Kladna do Prahy. Mimopražské úseky by tak mohly být hotové do roku 2024.

Ani tato část projektu se však neobešla bez komplikací. Připravovaná trasa totiž zasahovala do ochranného pásma vzletových drah letiště a její poloha se proto musela mírně upravit. Nyní investor nechal zpracovat bezpečnostní analýzu, která posuzuje přijatelnost rizik plynoucích z blízkosti trati u ranvejí.

Podle Šubové mají prozatímní výstupy z této analýzy „pozitivní charakter“. S postupným dokončováním jednotlivých částí projekt počítal od samého začátku, uvedl předseda představenstva Metroprojektu David Krása.

Vlaky z Kladna je možné během výstavby pražských úseků dočasně ukončit na Veleslavíně, kde se nachází stanice metra. Během této přechodné doby navíc může stále zůstat v provozu stávající jednokolejná trať vedoucí na Masarykovo nádraží přes Letnou, dodal šéf firmy, která má na starosti projekční přípravu zmíněných úseků.

To však potíže pražského Letiště Václava Havla se spojením do centra města nevyřeší. Management nejvýznamnějšího vzdušného přístavu v zemi už začíná absenci adekvátního napojení do centra Prahy označovat za jedno z možných rizik plánovaného rozšíření pražského letiště. Tomu v posledních letech výrazně stoupá počet cestujících. Zatímco loni letiště odbavilo přes 15 milionů cestujících, pro letošek očekává nárůst na 17 milionů lidí.

Na letiště taxíkem

Trať na letiště 1996 – Projekt rychlodráhy na letiště schválilo zastupitelstvo Prahy.

– Projekt rychlodráhy na letiště schválilo zastupitelstvo Prahy. 2003 – Trať podle ministerstva životního prostředí zhorší životní prostředí v Praze 6.

– Trať podle ministerstva životního prostředí zhorší životní prostředí v Praze 6. 2005 – Vláda zvažuje trať jako PPP projekt.

– Vláda zvažuje trať jako PPP projekt. 2008 – Studie ČVUT vybrala jako nejvýhodnější trasu spojení na Masarykovo nádraží. Dokončení se předpokládá v roce 2013.

Spojení městskou hromadnou dopravou využívá v současnosti z letiště zhruba pětina lidí, uvedla mluvčí letiště Marika Janoušková. Ve srovnání s ostatními evropskými letišti, která už železniční napojení mají, je tento počet extrémně nízký.

Běžně totiž hromadnou dopravou cestuje na letiště až polovina všech lidí, zatímco u nás připadá většina cest na individuální dopravu a na taxislužbu. Vozy taxi tak v současnosti přepraví podobně jako autobusy zhruba pětinu cestujících a zbytek připadá na lidi, kteří na letiště jedou vlastním vozem.

Železniční spojení na letiště bylo původně označováno jako rychlodráha. Minimálně pět let je však jasné, že na letiště nebudou alespoň zpočátku jezdit rychlovlaky, ale běžné elektrické soupravy.

Výhledově by se však mohly na letišti objevit i zmiňované rychlovlaky. Správa železnic zvažuje kromě klasické železnice napojení pražského letiště i na připravovanou síť takzvaných vysokorychlostních tratí.