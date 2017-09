Ruzyňskému letišti v létě meziročně přibylo 15 procent turistů

12:17 , aktualizováno 12:17

Pražskému letišti přibylo od června do konce srpna meziročně 15 procent turistů. Celkem letiště za tyto tři měsíce odbavilo rekordních 4,9 milionu cestujících. Nejvíce lidí cestovalo do Moskvy, Paříže, Londýna a Amsterdamu. Významné meziroční nárůsty zaznamenaly rovněž dovolenkové destinace, jakými jsou Antalya nebo Burgas. V tiskové zprávě to ve středu oznámilo pražské letiště.