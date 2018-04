Ruzyně vs. Vodochody: letiště budou hrát o miliony šetřivých klientů

Na segment nízkonákladových leteckých dopravců se majitel vodochodského letiště, společnost Penta, orientuje od počátku záměru přestavby neveřejného letiště na severu Prahy u Odoleny Vody. Kromě lowcostových pravidelných linek mají druhé pražské letiště živit turisté z charterových letů pronajímaných cestovními kancelářemi.



Přestože Letiště Václava Havla zatím sází spíše na rozšiřování nabídek klasických dopravců, z nichž má letiště kvůli většímu objemu objednaných služeb i více peněz, nástup konkurence může strategii největšího českého vzdušného přístavu pozměnit. Společnost už má připravený takzvaný ultra lowcost koncept pro nízkonákladové dopravce, který může do budoucna spustit.

Terminál z kontejnerů

Ve hře jsou podle předsedy představenstva letiště Václava Řehoře dvě cesty. Tou první je vybudovat pro tuto část klientely nový, velice jednoduchý terminál například z montovaných plechových kontejnerů. Druhou cestou může být přeměna takzvaného nástupního prstu A na prvním terminálu určeném pro lety mimo celní unii EU, ze kterého vede nejkratší cesta na letištní plochu.

V takovém případě by letiště do tohoto prstu omezilo další investice a jeho uživatelé by se museli podle Řehoře obejít bez nadstandardního vybavení. To představují například nástupní mosty, kterými cestující nastupují přímo do letadel.

Příchod k letadlům přes letištní plochu může bezproblémově fungovat například v středomořském Řecku. V Praze, kde je proměnlivější počasí, je taková úspora na rozvážení každého cestujícího, zda bude riskovat, že během nástupu zmokne a pak stráví v letadle několik hodin.

Vodochodské letiště čeká před spuštěním provozu ještě poměrně dlouhá cesta. Po roce 2014 bylo pozastaveno územní řízení, které by se ve druhé polovině letošního roku mělo opět rozeběhnout. To s sebou přinese nutnost přepracovat původní dokumentaci, která byla připravována podle dnes již neplatné legislativy. Teprve pak se může investor pustit do druhého kroku, kterým je žádost o získání stavebního povolení.

„Celý proces získání stavebního povolení (včetně soudních sporů s odpůrci) odhadují asi na pět let, samotnou výstavbu na 1,5 až dva roky. Takže provoz můžeme očekávat někdy kolem 2025,“ uvedl ředitel Vodochodů Martin Kačur.

Paralelní dráha je nutnost

Během těchto osmi let předpokládá ruzyňské letiště stabilní nárůst cestujících, který by se z nynějších více než 15 milionů za rok mohl zvýšit na 20 milionů v roce 2025. Ani tento počet není konečný. Ministerstvo financí, které za stát letiště spravuje, plánuje do Ruzyně masivně investovat. Součástí plánu, jak počet cestujících do roku 2035 rozšířit o dalších deset milionů, je především výstavba takzvané paralelní vzletové dráhy nebo rozšíření druhého terminálu.

Oproti tomu plány vodochodského letiště jsou skromnější. Letiště předpokládá, že ročně odbaví 3,5 milionu cestujících. Toto číslo je omezeno povoleným počtem startů a přistání, které letišti umožňují hlukové limity.

Hlavní konkurenční výhodou nově vzniklého letiště má být proti jeho většímu soupeři nízká cena služeb. Na tu se pokusí zlákat a soupeři přetáhnout největšího charterového dopravce v zemi, společnost Travel Service, uvedl Kačur.

Připustil však, že to není jednoduché. „S Travel Service bychom samozřejmě rádi spolupracovali, ale provozní limity – zejména noční uzávěra letiště, budou zřejmě pro Travel Service provozně nepřijatelné,“ dodal.