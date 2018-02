Cukr je nejlevnější za tři roky, na cenách sladkostí se to ale neprojeví

„Změna by se měla projevit zhruba v prvním čtvrtletí, ale tím myslím změnu v našich nákladech, nikoli na regálech,“ vysvětluje jeden z výrobců. A dodává, že řetězce o nižších cenách budou chtít každopádně jednat. Sám potvrzuje, že za ním dorazili „s kalkulačkou v ruce“ jako první nákupčí z Kauflandu, a to už loni na podzim.

Sladké limonády jsou jedny z prvních na ráně, protože ty plnotučné zpravidla obsahují přes deset gramů cukru na sto mililitrů. Zlevnění cukru o pět korun na kilogram by se tak u nich projevilo zhruba korunou na litr.

Drahá pracovní síla

Výrobci ale změnu cen nechystají. S řetězci si totiž dohadují celkové obchodní podmínky, včetně cen ostatních výrobků a zastoupení na regále, a mívají dobře připravené protiargumenty. „Použitá sladidla a cukr jsou v souvislosti s výrobními náklady jen jednou z komodit a nákladových položek. Z hlediska vývoje nákladů jsou podstatné i další změny, nyní především ty týkající se platů zaměstnanců,“ uvedla počátkem roku na dotaz k vlivu levnějšího cukru mluvčí společnosti PepsiCo Mária Baričičová. A připomněla tak všemi oslovenými výrobci používaný argument, proč se levnější cukr neprojeví.

„V tento moment bychom neradi předjímali, většina našich dodavatelů argumentuje růstem ostatních nákladů. Cukr je pouze jednou, i když podstatnou součástí produktu a ostatní položky, jako jsou sladidla, ořechy, kakao a podobně, stejný trend nekopírují,“ popisuje i Pavla Hobíková za řetězec Globus.

„Ke snížení cen produktů, které obsahují cukr, prozatím nedošlo a v dohledné době ani nemáme od našich výrobců informaci, že by ke snížení dojít mělo,“ upřesňuje za obchody Billa jejich mluvčí Dana Bratánková. Podle ní zatím doprodávají výrobky ze skladu, kde byl ještě použit cukr za „staré“ ceny. A dodává, že cukr není v cukrovinkách a sladkých nápojích jedinou surovinou, a musel by tedy zlevnit výrazně, aby se to promítlo do ceny.

Když se však podíváme na některé z nejprodávanějších tyčinek, jako je Margot, Mars či mléčná čokoláda, dělá zde cukr na sto gramech zpravidla plus minus půlku hmotnosti. A třeba v colových limonádách, pokud nejde o glukózo-fruktózový sirup z kukuřice, je kromě konzervantů a barviva jedinou podstatnou složkou. I když samozřejmě nákladově menší než třeba marketing na velké značky.

„Cena cukru není pro výslednou cenu výrobku určující,“ říká ale za jednoho z hlavních čokoládových výrobců, společnost Nestlé, její mluvčí Andrea Brožová. Významnou součástí jsou i náklady na obaly, náklady spojené s vývojem, investicemi do výroby, personální náklady či investice do propagace a budování značky.

Vyjednávání mezi výrobci a obchodníky tak sice běží, ale zatím jen s drobnými změnami pro zákazníky. „S výrobci jsme v kontaktu a vyjednáváme o cenách. V současné době se snížení cen projevilo například u sirupů,“ uvádí například mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Také podle mluvčí sesterského řetězce Lidl Zuzany Holé došlo k některým menším změnám.

Mluvčí Kauflandu navíc připomíná, že ceny komodit se navzájem ovlivňují. „Příkladem mohou být marmelády, kde se pokles neočekává s ohledem na růst cen ovoce,“ dodává.

To ovlivňuje i Kofolu. „Ačkoli cukr zlevnil, cena jiných klíčových surovin, zejména důležitých ovocných koncentrátů a PET granulátu, byla dodavateli navýšena. Také došlo k nemalému zvýšení nákladů spjatých s výrobou a jejich logistikou,“ popisuje mluvčí Kofoly Jaroslava Musilová. Proto museli podle ní od února některé ceníkové ceny naopak v řádu jednotek procent zvýšit. Konečné zdražení na pultu je pak věc řetězců.

Ušetří ten, kdo peče doma

Z odpovědí výrobců a obchodníků je zřejmé, že více se tak zatím mohou radovat jen ti, kdo si pečou doma sami. Například kilogram cukru krystal byl v prosinci podle dat statistického úřadu v průměru za necelých 18 korun, zatímco na začátku loňského roku stál o dvě koruny více.

Podle společnosti Nielsen sledující ceny v maloobchodě byl sestup ještě výraznější, přičemž pod položku cukr zahrnuli i ten kostkový a krupici. „Cena dosáhla v dubnu 22,40 koruny za kilogram, zatímco v listopadu a prosinci už byla o více jak třicet procent nižší na úrovni 15,50 korun,“ popisuje za Nielsen Mária Hukelová.

Na cukrovinkách či sladkých limonádách naopak zatím žádný pohyb směrem dolů vidět není. „U čokolád, čokoládových dezertů a čokoládových tyčinek se jednotková cena meziročně zvýšila v průměru o jedno až šest procent, ale nedocházelo k velkým výkyvům v průběhu roku a nesledujeme ani výrazný nárůst a následný pokles ceny v druhé půlce loňského roku,“ popisuje Hukelová.

To, že se ceny cukrovinek cenami cukru moc neřídí, potvrzuje i pohled do historie. Například mezi roky 2013 až 2014 šly výrobní ceny cukru dolů z 19 korun až na 13 korun za kilo. Ve stejném období, a ještě i v roce 2015, kdy už muselo zlevnění k výrobcům doputovat, šly naopak ceny tabulkové čokolády nahoru z 25 na skoro 27 korun na stogramovou tabulku.