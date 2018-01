Roboti od LG Electronics nahradí pracovníky hotelů, letišť a supermarketů

Předpovědi o tom, že pokroky v oblasti umělé inteligence a automatizace jsou natolik velké, že mohou v průběhu času zrušit miliony pracovních míst, kolují již dlouho. Další pokrok v této oblasti oznámila ve čtvrtek jihokorejská společnost LG Electronics, která na celosvětové výstavě spotřební elektroniky CES v Las Vegas představí tři nové „koncepční“ roboty. Ti jsou navrženi pro komerční využití v hotelích, na letištích a v supermarketech. Jak uvedl server CNBC, LG už plánuje i jejich prodej.

Prvním typ robota dokáže zákazníkům podávat jídlo a nápoje v hotelech a letištních saloncích. Práci může robot vykonávat během celého dne. Druhý robot dokáže odbavovat hosty v hotelech a dopravit zavazadla do požadované místnosti. Hotelový průmysl již s nahrazováním lidí stroji experimentuje. Například v Japonsku už existují hotely, v nichž zajišťují obsluhu výhradně roboti. Třetí robot společnosti LG je určen pro práci se zákazníky v supermarketech. Dokáže jím říct cenu výrobku a navigovat je v uličkách obchodu.

O práci by mohly přijít miliony lidí

Pokud si nové technologie lidé oblíbí, bude to pravděpodobně špatná zpráva pro mnohé z těch, kteří pracují v odvětví služeb.

Mezinárodní organizace práce uvedla, že v květnu loňského roku bylo ve službách zaměstnáno téměř 50 procent celosvětové pracovní síly. K odvětví služeb patří obory jako je obchod, doprava, ubytování, stravování či administrativa.

Listopadová zpráva společnosti McKinsey & Company naznačuje, že do roku 2030 by mohlo být nahrazeno roboty až 800 milionů pracovníků na celém světě. Dokonce i v případě, že by automatizace byla pomalejší, by o práci přišlo 400 milionů lidí.

Není to poprvé, kdy technologický vývoj hýbe trhem práce. Už na počátku 20. století ve výrobním sektoru firmy zavedly přepravní pásy a montážní linky, které snížily náklady na pracovní sílu a dočasně vyřadily lidi z práce.

Podle McKinsey & Company nové technologie často vytvářejí více pracovních míst, než kolich jich zničí - někdy v oblastech, jejichž existenci si lidé zpočátku nedokáží představit. Je ale potřeba, aby pracovníci získali nové dovednosti.

Ne každý je však přesvědčen o tom, že automatizace vytvoří dostatek nových pracovních míst. Bývalý prezident Google v Číně řekl CNBC v listopadu, že roboti nahradí lidskou práci, protože mohou pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsou efektivnější. Potřebují sice trochu programování, ale jeden programátor může naprogramovat 10 tisíc robotů.