V Česku se poprvé udílelo ocenění pro „LGBT-friendly“ zaměstnavatele

Nosí duhové šňůrky k firemním vstupním kartám, mají stěny zasedaček polepené obrázky mimo jiné s tématikou sexuálních menšin a podporují skupinu zaměstnanců, kteří dobrovolně pořádají neformální akce a protipředsudkové semináře. Navíc nejvyšší vedení mluví o těchto věcech na veřejnosti a účastní se Prague Pride.

Porota Pride Business Fora (seskupení firem a neziskovek) vybrala Vodafone jako firmu, která je nejpřátelštější ke gayům, lesbám, bisexuálům a transgender zaměstnancům – zkráceně LGBT lidem.

Organizátoři soutěže se inspirovali v zahraničí, podobné ceny se udělují například v Británii – British LGBT Award. V USA jde o Outie Award, kterou uděluje organizace Out&Equal.

Stejné benefity pro všechny

„Těší nás pozitivní reakce veřejnosti na kampaně spojené s LGBT tématikou na sociálních sítích Vodafone. I zde se samozřejmě najdou negativní komentáře,“ říká Jana Vychroňová, personální manažerka Vodafone.

Firma v rámci své personální politiky nabízí stejné benefity pro LGBT páry jako pro ty heterosexuální: firemní volno na svatbu nebo registrované partnerství, doprovod partnera k lékaři, volno na pohřeb v rodině partnera nebo deset dní volna po narození či osvojení potomka stejnopohlavním párem. Mezi zaměstnanci pak pořádá a sama přispívá na finanční sbírku pro poradnu Sbarvouven.cz.



Vedlejší ocenění LGBT Friendly Employer získaly také ExxonMobil Business Support Center Czechia a poradenská Accenture. Mezi soutěžícími byly výhradně firmy, které jsou součástí nadnárodních koncernů a značek – Hilton, IBM, Ogilvy nebo SAP. Mezi ryze českými zaměstnavateli se veřejná podpora sexuálních menšin moc nenosí, jedinou výjimkou je do soutěže přihlášená česká Kancelář veřejného ochránce práv. O ocenění se mohl ucházet zaměstnavatelé všech velikostí – firmy, veřejná a státní správa nebo neziskovky.

V době nízké nezaměstnanosti by mohla image tolerantní firmy pomoci přilákat podobně naladěné zaměstnance, včetně těch ze sexuálních menšin. „Přestože se dnes zaměstnavatelé o lidi doslova přetahují, stále nemůžeme hovořit o tom, že by firemní prostředí bylo obecně tolerantní k přijímání jinakosti. Pouze patnáct procent LGBT osob se cítí dostatečně komfortně na to, aby se na pracovišti otevřeně přihlásily ke své sexuální orientaci. A to je málo,“ říká Czeslaw Walek, iniciátor konference Pride Business Forum a předseda Prague Pride.

Přátelský chce být ke gayům a lesbám také distributor zásilek Amazon, který se letos nově, stejně jako dodavatel energií innogy, přihlásil k Memorandu na podporu sexuálních menšin, které Prague Business Forum vyhlásilo. Cílem je podporovat odlišnost, pomáhat různé lidi začleňovat do kolektivu a uplatňovat u všech rovné podmínky.

Duhový rpůvod v Praze loni přilákal na pětatřicet tisíc lidí: