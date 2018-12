Lichtenštejnové chtějí zpět majetek, který jim vzaly Benešovy dekrety

13:59 , aktualizováno 13:59

Český stát by měl knížecí rodině Lichtenštejnů vrátit velkou část majetku, o nějž ho v roce 1945 připravily Benešovy dekrety. Požaduje to Nadace knížete z Lichtenštejna. Do více než dvou stovek českých úřadů kvůli tomu ve čtvrtek zamíří předžalobní výzvy, informovaly o tom Hospodářské noviny.