Lidl chce v Londýně otevřít nové prodejny, radnice obměkčí výstavbou bytů

Lidl plánuje ve Velké Británii postavit až tři tisíce obytných prostor, informuje britský The Guardian. Kromě toho chce vybudovat nad svým supermarketem v Richmondu nové sídlo pro tamní základní školu.

Z velké části by měl Lidl pro své stavební ambice využít parcely, na kterých již stojí jeho supermarkety, nové byty by totiž měly vyrůst nad stávajícími prodejnami. Využití prostor nad obchody by tak mělo zlepšit finanční situaci prodejen, které bojují se zvyšujícími se náklady, zároveň však nemají dostatečné tržby na jejich pokrytí.

Podle expertů na nemovitosti oslovených deníkem The Guardian stojí za postupem Lidlu i potíže se získáváním povolení k otevírání nových prodejen v Londýně. Lidl tak chce tamní samosprávu přesvědčit o svém pozitivním vlivu.

Řetězec plánuje v zemi otevírat minimálně 50 obchodů ročně. Chce využít současný trend, kdy se zákazníci přesouvají k diskontním řetězcům, mezi naž Lidl patří.



The Guardian uvádí, že postup Lidlu pouze kopíruje techniky, se kterými přišly další řetězce. Tesco a Sainsbury‘s postavily nad svými obchody v Británii již stovky bytů. Kromě toho se supermarkety pustily i do stovek menších projektů městského rozvoje, transformují například prodělečné restaurace na večerky.



Lidl se ve Spojeném království angažuje v rezidenční výstavbě od roku 2008. Zatím postavil 335 bytů. Další plánuje postavit, případně se na jejich výstavbě podílet v rámci rozsáhlejších developerských projektů. Řetězec, který se propaguje nízkými cenami plánuje uplatnit stejnou politiku i v realitní oblasti, místo luxusních sídel se zaměří na dostupné bydlení.