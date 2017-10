Lidl nestíhá odbavovat objednávky z e-shopu, infolinka je přetížená

„Dobrý den, zboží z e-shopu bylo údajně už odesláno 2. 10., ale volal jsem na PPL a údajně balík ještě ani nepřevzali do přepravy. Na bezplatnou linku se nedá dovolat, automaticky mi Váš systém ukončí hovor. Na dotaz přes webový formulář nikdo neodpovídá. Mám vůbec očekávat přijetí a nebo to raději vystornujeme? Potřeboval bych se s někým domluvit, ale nikdo se mnou ze strany Lidlu prostě nekomunikuje... Objednávka je z 29. 9.,“ stěžuje si jeden ze zákazníků na facebookových stránkách obchodního řetězce Lidl.

Lidl problémy vysvětluje enormním zájmem o nákupy v jeho internetovém obchodě. Za první dva týdny fungování e-shopu eviduje více než 1 milion návštěvníků a více než 100 000 objednávek. „Toto obrovské množství objednávek může vést ke zpoždění expedice a dopravy některých z nich. 85 procent zásilek je však vyřizováno v potvrzeném termínu do 3 dnů. Zpoždění se týká některých objednávek především staršího data, ty však také postupně vyřizujeme. E-shop jako takový však funguje bez potíží,“ tvrdí mluvčí řetězce Zuzana Holá.

Nicméně lidé, kteří se snaží dovolat na infolinku a dopátrat se, co se stalo s jejich objednávkou z internetového obchodu, uslyší jen automatickou hlášku: „Všichni naši operátoři právě hovoří. Abyste předešli dlouhé čekací době, zavolejte nám prosím později. Svůj dotaz nám můžete poslat také mailem nebo využít webový formulář na stránkách Lidl.cz. Děkujeme za pochopení.“ Pak je hovor přerušen.

Automatické ukončení hovoru se lidem nelíbí. „Dobrý den, dovolat se na Vaši zákaznickou linku je nadlidský výkon. Už přes hodinu neustále vytáčím číslo a nejvíc mě rozčiluje, že mi oznámíte, že všichni operátoři jsou obsazení a típnete mi hovor!!! Bylo by příjemnější, nechat zákazníka čekat na pořadník, jak je to běžné u jiných zákaznických linek a pokud se rozhodne hovor ukončit a zavolat později, bude to jeho volba. Vytáčet linku přes 50x je opravu děs!“ stěžuje si zákaznice.

Lidl se zákazníkům omlouvá za nedostatky v raných začátcích jeho e-shopu i za vytíženost zákaznické linky. Doporučuje poslat dotaz emailem na hotline@lidl.cz nebo přes webový formulář. Jak to ale vypadá z reakcí zákazníků, ani na maily nikdo nereaguje.