Brity pobouřila cibule v plastu z Lidlu. Mayová vyhlásila odpadu válku

Nápad Lidlu prodávat oloupanou cibuli našel kritiky na Facebooku i Twitteru. Svůj nesouhlas dávají najevo například pod hashtagem #pointlessplastic nebo na twitterové stránce @OpenLitterMap. Třeba studentka Winnie Courtene-Jonesová označila krok za zrůdnost, píše list The Independent.



„Nevíte, že cibule má několik vrstev? Jedná se o ekosystémovou službu,“ upozorňují kritici na sítích, že slupka je přírodním obalem a není potřeba ji nahrazovat folií.

Loupání a opětovné balení zeleninu samozřejmě prodraží – zatímco klasická cibule stojí v Lidlu 55 pencí za kilo, dva oloupané kusy v plastu prodává obchod za 99 pencí (zhruba 29 korun), ve slevě za 79 pencí.

Květák v plastu z řetězce Mark & Spencer.

Lidl však není zdaleka jediný, kdo balí do plastu potraviny, které jsou běžně ve volném prodeji. Například britské Tesco do plastových obalů balí banány po několika málo kusech, síť Mark & Spencer zase květák. Řetězec, který prodává také oděvy, se stal mezi lidmi terčem posměchu i proto, že dva plátky květáku pro vegany vyšly dráž než celý, nebalený květák.

Někteří však mají pro podobné jednání pochopení. Minulý týden vysvětlovala Lorna Stewartová na svém blogu na serveru The Huffington Post, jak důležité jsou předem připravené potraviny pro lidi s postižením nebo pro osoby, jež nejsou v dobré fyzické kondici a nemohou si samy jídlo nakrájet. Varovala však zároveň před neuváženým plýtváním plastem.

Lidl na kritiku reagoval střídmě. „Přestože jsme hrdí na to, že máme jednu z největších nabídek volného ovoce a zeleniny ze všech britských supermarketů, balení pro nás hraje důležitou roli při zajišťování kvality a bezpečnosti našich výrobků a je zásadní pro minimalizaci potravinového odpadu,“ napsal na Twitteru. Dodal, že spolupracuje s výrobci na snižování ekologické zátěže a snaží se využívat více recyklovaných materiálů.

Podle vyjádření řetězce pro list The Independent prochází nové balení cibule testováním v několika obchodech v Británii, ale v dalších obchodech nabízí takto zabalené i jiné potraviny.

V českém Lidlu cibuli v plastu zákazníci nenajdou. „Toto balení cibulí v naší nabídce nemáme a ani ho zařadit neplánujeme,“ uvedla mluvčí řetězce Kateřina Jašková.



Soumrak plastů

Britská premiérka Theresa Mayová nazvala minulý týden plastový odpad jednou z největších ekologických pohrom dnešní doby. Podle jejího plánu by Británie měla do 25 let skoncovat s veškerým zbytečným plastovým odpadem. Proto plánuje například přísnější zdanění plastových tašek v obchodech nebo novou daň na přepravní plastové kontejnery. Součástí její „války s plastem“ mohou být i uličky v supermarketech, kde bude dostupné bezobalové zboží.

Na trhu už se začínají objevovat první firmy, které se plasty snaží z velké části nebo úplně eliminovat. Například britský řetězec Iceland, specializovaný na prodej mražených potravin, se zavázal k tomu, že do pěti let přestane používat všechny plastové obaly. Materiál nahradí především recyklovatelným papírem.