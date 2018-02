Taxametrů se vzdáme, až bude stát připraven, říká ředitel Liftaga Krátký

Při nedávném jednání poslanců o nové podobě zákona, jenž má upravit taxislužbu, padaly názory, že si na nový zákon počkáme možná až jeden rok. Není to v situaci, kdy taxikáři stále hrozí protesty, příliš dlouho?

Rok je samozřejmě dlouhá doba, byť to není dlouhá doba na standardní legislativní proces. Na druhou stranu je to příliš dlouhá doba na to, abychom tuto problematiku nechali tak, jak je a neřešili ji rychleji. Chceme proto, aby už nyní hlavní město mohlo lépe využívat stávající zákon v postupu proti nepoctivým taxikářům. A zároveň to, aby se rychlou legislativní úpravou do zákona co nejrychleji dostala odpovědnost zprostředkovatelů. To by jednotlivé strany dostalo k jednacímu stolu. To, co nyní totiž vidíme, je strach ze strany taxikářů a zdržovací hra od některých platforem.

Ondřej krátký (33) je ředitel společností Liftago, která pomocí své aplikace umožňuje pasažérům vybírat z nabídek licencovaných taxikářů podle času příjezdu, kvality vozu, odhadované ceny, nebo zkušeností, které s konkrétním šoférem učinili předchozí cestující. Aplikace nabízí služby v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Zlíně a v Bratislavě. Jezdí pro ni na 1500 profesionálních šoférů taxi.

Až budou platit nová pravidla, zůstane Liftago ve stejné podobě, jako dnes? V tom smyslu, že využívá profesionální taxikáře, kteří jezdí s taxametrem? Nebo využije plánovanou legální možnost a nahradí taxametr mobilní aplikací?

Až nám stát dá možnost digitálně a bezpečně vést danou evidenci, taxametry mile rádi nahradíme. Tím zlevníme taxislužbu jak pro řidiče, tak pro zákazníky.

Kromě taxametru přichází v úvahu i možnost nahradit třeba část profesionálních řidičů amatéry, jak to nyní dělá konkurence.

Oddělovat profesionální a neprofesionální řidiče nehodláme. Pokud ano, tak se to bude týkat skutečné spolujízdy, a nikoliv komerční činnosti. V tom nechceme veřejnost mystifikovat.

Tvrdíte, že nynější spory taxikářů vyřeší zavedení nových povinností pro dispečinky a zprostředkovatele. Proč je odpovědnost zprostředkovatelů tak důležitá?

Protože přinutí spolupracovat ty, kteří spolupracovat nechtějí a pouze o tom mluví do médií. Já vidím jednoznačnou snahu udržovat status quo ze strany Uberu a Taxify. Ti z momentálního stavu těží nejvíc. Samozřejmě jim pomáhají i stávky taxikářů.

A pro běžného občana to bude mít nějaký přínos, když budou dispečinky a platformy muset jízdy evidovat?

Pro občany, kteří služby využívají, se toho moc nezmění. Změnou je jen to, že další dvě společnosti, které tuto službu provozují, budou spíše odvádět daně. Stejně tak jako jejich řidiči, kteří to podle poslední analýzy Úřadu vlády nedělají.

Z čeho ta analýza vychází, když tvrdí, že tito šoféři neodvádějí daně?

Pokud řidič jezdí jako přivýdělek pro službu Uber Pop, tak se jeho výdělek při započtení všech nákladů včetně amortizace vozidla blíží ztrátě. Pokud to dělá na plný úvazek, tak při srovnání stejných ujetých kilometrů skončí s hospodářským výsledkem 50 tisíc korun za rok. Což je samozřejmě nesmysl a pouze to dokazuje, že se tam něco neděje správně. Klasický taxikář s vlastním vozem přitom při ujetí stejných 62 tisíc kilometrů za rok vydělá téměř 590 tisíc korun před zdaněním.

Služby alternativních taxislužeb jsou zákazníky žádané, další cestující jim podle reakcí na sociálních sítích přinášejí i blokády taxikářů.

Oni jsou žádaní taky proto, že jsou levnější. Obě služby, proti kterým se stávkuje jsou levnější buď na úkor řidičů, nebo na úkor daní. Samozřejmě i taxikáři mají máslo na hlavě. Nebudu tvrdit, že taxikáři jsou v tomto čistí. Jde mi o to, že by se měly napravit obě strany trhu a že to jde dělat legálně.

Část taxikářů však nestojí o kompromis a vyzývá úřady, aby vypnuli Uber. Jenže nic takového se nechystá, připravovaný zákon se naopak snaží podnikání alternativních dopravců zlegalizovat. Nebude nakonec tato část nespokojených taxikářů z výsledku rozčarovaná?

Existuje několik zástupců taxikářů, kteří se neshodnou na tom, co by se mělo dít. Proto se nejhlasitěji ozývají výkřiky typu stop Uberu. To je pravda, toto cesta není. Cestou je zajistit vymahatelnoust práva a rovné podmínky. Aby všichni, kteří chtějí vozit lidi za peníze, na to měli licenci, protože to je komerční činnost.

Jak chcete zajistit vymahatelnost práva? To je věcí soudů, aby donutily lidi respektovat zákony.

Vozit lidi komerčně jde pouze s licencí a přivydělat si s licencí je dnes běžné. Odpovědnost zprostředkovatelů toto dodržovat ale chybí a to vytváří stávky klasických taxikářů. Uber v tomto pouze zneužívá odpovědnosti řidičů, kteří buď toto neví, nebo jsou součástí profesionálních flotil, které to záměrně nerespektují. Tento stav je neudržitelný. Dnes v této vyhrocené situaci se lze těžko bavit o tom, jak pravidla taxislužeb modernizovat, když není žádná jistota, že i ta nová pravidla nebude Uber obcházet.

Proč myslíte, že by Uber tato pravidla nerespektoval?

Protože to takto dělá všude po světě.

Tedy výzvy ministerstev, aby si tato firma zažádala o živnostenské oprávnění a založila si v Česku sídlo pro snazší komunikaci s úřady podle Vás vyjde naprázdno?

Jedna věc je výzva ministerstva průmyslu k živnosti, to je jedna stránka věci. Druhá věc je odpovědnost zprostředkovatele dopravy, která je zase v gesci ministerstva dopravy. V obou případech jde však o praktické požadavky. Například my v Liftagu máme měsíčně desítky požadavků ze strany různých orgánů, například policie. Jde třeba o vyšetřování ztracených věcí, nebo o to, že byl šofér svědkem dopravní nehody a úřady chtějí, abychom s nimi spolupracovali. Samozřejmě poskytujeme příslušným orgánům data o daných jízdách, nebo lidech. Máme ale informace od policie, že Uber s nimi takto nespolupracuje, což je překážkou pro běžné fungování státu a vymáhání práv občanů. Ještě komplikovanější je to pak v daňových otázkách.