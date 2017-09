Ve vládě musí padat hlavy, zní v Kyrgyzstánu po skandálu s českým Liglassem

Česká firma Liglass nepřevedla sumu 37 milionů dolarů (asi 807 milionů Kč) na vyplacení původního ruského investora, a tak premiér Sapar Isakov v pondělí ohlásil, že vláda smlouvu s Liglass Trading vypoví. Středoasijskou zemi čekají příští měsíc prezidentské volby.

„Za stávající situace by měl parlament posoudit odpovědnost vicepremiéra (Dujšenbeka) Zilalijeva a nynějšího šéfa vlády Sapara Isakova, kteří svými kroky způsobili nenapravitelnou škodu na pověsti Kyrgyzstána,“ řekl agentuře Kyrtag poslanec Žanar Akajev a připomněl, že právě Isakov ještě jako prezidentův kancléř dohodu s Liglass Trading zprostředkoval se svým českým protějškem. Pouze vyvození zodpovědnosti může podle poslance zajistit, že se podobné skandály nebudou opakovat.

Firma bez hotovosti i kanceláře

Akajev připomněl, že hned po červencovém uzavření dohody o výstavbě kaskády na řece Naryn začali poslanci a občanští aktivisté bít na poplach, protože Liglass Trading nejenže neměla k dispozici potřebné prostředky na investici v řádu stovek milionů eur, ale „ani vlastní kancelář a za celou svou existenci nepostavila dokonce ani vodní mlýn, natož vodní elektrárnu - a s takovými Kyrgyzstán uzavřel dohodu“, rozhněval se poslanec podle agentury.

Zlobí jej i to, že vláda i po vypovězení dohody klidně tvrdí, že Kyrgyzstán o nic nepřišel. „Pověst Kyrgyzstánu utrpěla vážnou újmu. Jak bylo možné svěřit národní bohatství země do rukou podvodníčků, kteří toho využili k zištným cílům a vydělali na tom miliony na americké burze. Ztratili jsme tvář, přišli o drahocenný čas, a proto jim to nesmí projít,“ prohlásil na adresu vládní garnitury, která - jak zdůraznil - nedokázala za šest let postavit ani jednu vodní elektrárnu.

Kandidát na prezidenta Ulukbek Kočkorov téže agentuře řekl, že projekt narynské kaskády je od počátku skandální a skrývá se za ním korupce, když předpokládá třikrát dražší elektřinu, než je ve světě u vodních elektráren obvyklé.

K zevrubnému vyšetření celé aféry a k potrestání investora, neschopného dostát svým závazkům, vyzval podle serveru 24.kg další kandidát na prezidenta Temir Sarijev, který do loňského jara stál v čele kyrgyzské vlády, než kabinet padl kvůli nařčení z korupce.