Pralinky s likérem v Lidlu koupíte už jen s občanským průkazem

Když žena doma podala svou anabázi s pralinkami za 35 korun, dědeček Jiří vstal ze židle a vypravil se do Lidlu. „Stateční to molodci. Kdyby se jednalo alespoň o láhev tvrdého alkoholu, ale pralinky? Legendární MUDr. Chocholoušek, imaginární primář psychiatrie, by měl z těchto ‚bojovníků‘ z Lidlu jistě radost,“ byl plný dojmů, když se dozvěděl, že jde o nové interní nařízení.

Obchodní řetězec redakci potvrdil, že pokladní musí bedlivě sledovat vzhled zákazníků s alkoholem i výrobky s alkoholem v košíku, a pokud je odhadnou na méně než 25 let, musí si od nich vyžádat občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas, aby si ověřili jejich plnoletost. „Tuto hranici jsme preventivně zvolili proto, že vizuální rozdíl například mezi 17letým a 25letým zákazníkem je často minimální. Snažíme se tak maximálně vyloučit možnost prodeje alkoholu dětem,“ vysvětlila mluvčí řetězce Zuzana Holá.

Lidl dodal, že pravidlo se vztahuje i na výrobky obsahující jen malé množství alkoholu, tedy i některé cukrovinky s obsahem likérů. Interní firemní nařízení jde přitom nad rámec „protikuřáckého zákona“ (Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek), který nařizuje zákaz prodeje alkoholu nezletilým. Přísnější pravidla než konkurence stanovil Lidl u tří výrobků ve stálé nabídce ze sortimentu cukrovinek.

Ostatní obchodní řetězce tak striktní pravidla jako německý diskont Lidl nemají. Navíc například rumové pralinky a další výrobky s aroma na bázi alkoholu (trestí) alkohol neobsahují.

Papežštější než papež

„Že by byl zákaz konzumace alkoholických nápojů rozšířen i na potraviny obsahující alkohol, o tom nemáme zprávy,“ reagovala mluvčí Nestlé Andrea Brožová. Potravinářský koncern vyrábí jediné dva produkty s alkoholem: Dezert Orion Maraska a Pralinky Orion se slivovicí. Podle výrobce je kupují spíše čtyřicátníci a starší generace.

Pralinky a další cukrovinky s alkoholem dál bez omezení prodává například Globus, Tesco i Albert. „Neexistuje žádný legislativní požadavek, který by nám tyto cukrovinky zakazoval prodávat osobám mladším osmnácti let,“ je přesvědčena mluvčí řetězce hypermarketů Pavla Hobíková.

Miroslav Hájek z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners však podotýká, že ze zákona není zcela jasné, zda se zákaz vztahuje i na potraviny. Zákon hovoří jen o zákazu prodeje alkoholických nápojů, podle Hájka by ovšem mohl být výklad širší, kdyby se našel výrobce, který by například produkoval maxipralinky obsahující vyšší množství lihoviny.

Pokud by se úřady rozhodly postihovat prodej potravin s alkoholem nezletilým, mohlo by to poznamenat i cukráře a výrobu v gastronomii. Alkohol obsahují například punčové řezy, špičky s vaječným koňakem, krémy apod. „Nevím o tom, že by se někdo ohrazoval proti tomu, že třeba v punčových řezech je alkohol. Je to tak minimální množství, že je to nepostižitelné,“ říká prezident Asociace kuchařů a cukrářů.



Kontrola potravin, tedy i cukrovinek s alkoholem, spadá do gesce Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta však naštěstí zákon interpretuje tak, že platí jen na alkoholické nápoje. „Ze zákona tyto potraviny regulovány nejsou. Restrikce se týká nápojů, ale nikoliv cukrovinek,“ upřesnil zástupce tiskového mluvčího Státní zemědělské a potravinářské inspekce Radoslav Pospíchal.

Česká obchodní inspekce od začátku účinnosti zákona v květnu loňského roku intenzivně kontroluje prodej alkoholu nezletilým. Ze 185 kontrol provozoven přitom loni obchodníci bez problémů prodali alkohol mladistvým v téměř 62 procentech případů. Za porušení jim hrozí pokuty až do výše jednoho milionu korun.